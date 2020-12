Abtsgmünd präsentiert Veranstaltungsprogramm 2021

Die Veranstaltungsdaten der Kulturstiftung Abtsgmünd für das kommende Jahr stehen. Auch wenn heute noch niemand sagen kann, ob und in welcher Form die geplanten Veranstaltungen stattfinden können, setzt die Gemeinde alles daran, ihren Bürgern auch zu Coronazeiten ein abwechslungsreiches Kulturprogramm zu bieten.

Karten sind bereits jetzt bei der Gemeindekasse, persönlich oder telefonisch unter 07366 / 8225, sowie in der Ortsbibliothek erhältlich.

Den Anfang macht am 26. Februar zum 25. Jubiläum der Kulturstiftung das Improvisationstheater fastfood aus München. Mit seiner Show „Best of Life“ hat fastfood Geschichte gemacht. Ob Tragödie, Komödie, Operette, Schmonzette: fastfood zeigt der Welt die Welt des Theaters in einer Mischung aus Szenen, Spielen und Songs, die genauso schnell entstehen, wie man gucken kann, auf Zuruf und Wunsch des Publikums. Vorher wissen die Schauspieler nicht, was sie tun. Aber sie sind darauf vorbereitet.

Anschließend streiten, singen, tanzen und spielen sich die Bewegungsfanatiker von „ONKeL fISCH“ am 7. Mai in ihrem neuen abendfüllenden Programm „Populisten haften für ihre Kinder“ durch ein Politik-Survival-Action-Kabarett und wagen sich tief in den Sumpf der einfachen Wahrheiten. Was genau ist die Alternative zu Fakten? Und gibt es eigentlich auch „Verschwörungspraktiker“?

Am 25. November verzaubert Christopher Köhler das Abtsgmünder Publikum mit seinem Programm „Große Klappe – Tricks dahinter!“. Andere Zauberer mögen Christopher Köhler nicht für das was er macht. Vor allem: WIE er es macht! Denn er ist anders, aber nicht artig. Bewaffnet mit simplen Requisiten, Alltagsgegenständen und saloppen Mundwerk weiß dieser Ausnahmekünstler sein Publikum bestens zu unterhalten und beweist mühelos, dass es nicht immer das gigantische Bühnenbild sein muss, um einen unvergesslichen Abend zu erleben.

Zuletzt stimmt The Acoustic Edge am 4. Dezember auf die besinnliche Jahreszeit ein. The Acoustic Edge ist das Alter Ego des Leonard-Cohen-Projects, das bereits mehrmals das Abtsgmünder Publikum restlos begeisterte. Ihr Programm „A Handful of Folk“ enthält inzwischen Songs von Simon and Garfunkel, Bob Dylan, Cat Stevens, Cindy Lauper, Moody Blues, zudem einige irische und deutsche Lieder und viele andere mehr – ein wahrhaft würdiger Abschluss des Kulturjahres 2021.