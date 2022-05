Abtsgmünd: Mitgliederzahl des Schwäbischen Albvereins steigt weiter

Nach mehr als zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen hat sich die Ortsgruppe Abtsgmünd des Schwäbischen Albvereins zur Jahreshauptversammlung im Wanderheim getroffen. Neben den Rückblicken gab es auch einige Neuwahlen.

Nachdem man den im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder gedachte, blickte Edwin Streicher in seinem Bericht auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Neben einem viertägigen Wanderausflug im Thüringer Wald, fanden auch einige weitere Höhepunkte im Vereinsjahr statt, wie der Kochertallauf im Oktober oder das Konzert des Akkordeon-Orchesters.

Besonders freut sich die Ortsgruppe Abtsgmünd über den regen Mitgliederzuwachs. Nach 2017 und 2018 wurden die Abtsgmünder 2021 bereits zum dritten Mal als erfolgreichreichste Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein ausgezeichnet. Nicht weniger als 43 Neumitglieder traten dem Verein bei. Als erfreulichen Aspekt betrachtet der Vorstand die Tatsache, daß es sich dabei überwiegend um junge Familien handelt. Der Mitgliederzahl betrug zum Jahresende 465. Auch das Jahr 2022 lässt auf eine weitere Aufwärtsentwicklung schließen. Nicht ohne Stolz erwähnte Steicher, dass bis dato weitere 22 Mitglieder sich dem Albverein zugewandt haben und man so langsam an der 500er Marke kratze.

Neben dem Rückblick hat Edwin Streicher auch einen Ausblick auf das Vereinsjahr 2022 gegeben. Am Sonntag, 2. Oktober, findet in Abtsgmünd der Regionale Wandertag des Nordostalb-Gau’s statt. Unter dem Motto „Die Nordostalb zu Gast in Abtsgmünd“ richte man dieses Wander-Event aus.

Es folgten die Ausführungen von Wanderwart Georg Andritzke, der das Wanderprogramm Revue passieren ließ. Wegewart Roland Rollbühler, der dieses Amt mit seiner Frau Gerda begleitet, bemerkte, dass es etwa 30 Arbeitsstunden in Anspruch nimmt die 30 Kilometer des Albvereins WEgenetzes und die rund 72 Kilometer des Abtsgmünder Rundwanderwege in Schuss zu halten. Dem Kassenbericht war zu entnehmen, dass man trotz eingeschränkter Aktivitäten eine solides Plus verzeichnen könne. Dem Ortsgruppen-Rechner wurde durch die Kassenprüferin Irmgard Ringler eine tadellose Kassenführung bescheinigt.

Es folgten die Grußworte von Bürgermeister Armin Kiemel, sowie den Vertretern der örtlichen Vereine. Laut Armin Kiemel sei die Gemeinde dankbar für die erfolgreiche Arbeit des Albvereins und fand lobende Worte zur positiven Entwicklung der Ortsgruppe. Er beantragte die Entlastung des Vorstands, welche einstimmig erfolgte.

Bei den anschließenden Wahlen wurden der Rechner, der Wanderwart und die Wegewarte für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Das bisher von Roland Rollbühler ausgeführte Amt des Schriftführers übernimmt Beisitzer Gerhard Mayer. Das Amt von Kassenprüferin Irmgard Ringler übt künftig Martin Clausnitzer aus, der sich in Abwesenheit wählen ließ.