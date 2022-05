Abtsgmünd besonders hart vom Unwetter getroffen: Augenzeugen vermuten Tornado

Punktuell hat ein Unwetter am Freitag am Spätnachmiitag zugeschlagen und teils erhebliche Schäden hinterlassen. Etliche Feuerwehren waren bis in die Nacht im Einsatz, um insbesondere umgestürzte Bäume von Straßen zu räumen.

Bemerkenswert, dass es seitens der Wetterdienste für den Süden Deutschlands zu dieser Uhrzeit zunächst gar keine Warnung gegeben hatte. Die Unwetterzentrale hatte gegen 16.30 Uhr den Ostalbkreis mitsamt angrenzenden Landkreisen noch mit „Grün“ markiert. Mit unheimlicher Schnelligkeit türmten sich jedoch plötzlich im Bereich der Kreisgrenze Ostalb/Göppingen Wolkenberge auf. Und dann gab es Blitz und Donner im Sekundentakt. Das Wolken-Ungetüm zog dann langsam über Gmünd hinweg in Richtung Aalen, Kochertal und Ellwangen. Während es im Remstal kaum erwähnenswerte Schäden zu beklagen gab, tobte sich das Unwetter vor allem im Bereich Aalen heftig aus. Dort wurden zahlreiche Bäume entwurzelt, Dächer beschädigt und Gärten verwüstet.

Ein besonders heftiges Unwetter-Phänomen war in einer etwa fünf Kilometer langen Schneise zwischen Laubach und Abtsgmünd zu beobachten. Anwohner und Betroffene sprechen gar von einem Tornado, den sie wahrgenommen haben wollen. Während knapp neben der Schadensschneise mit vielen umgeknickten Bäumen und beschädigten Dächern kaum Spuren des Sturms zu sehen sind, musste die Straße zwischen Heuchlingen und Abtsgmünd sowie zahlreiche Nebenstrecken gesperrt werden. Umgestürzte Bäume und jede Menge Geäst und Schlamm hatten sich angesammelt. Auch mehrere Strom-und Telefonleitungen wurden dort abgerissen. Die Feuerwehr Abtsgmünd hatte mit sämtlichen Abteilungen alle Hände voll zu tun. Auch mitten im Ort gab es Schäden. Auf dem Parkplatz beim Rathaus krachte ein Baum auf mehrere Pkw. Im Schloss Laubach wurden sogar mächtige Eichen Opfer des vermeintlichen Tornados. Auch dort lösten sich Dachziegel. Im benachbarten Hüttlingen sowie im Raum Ellwangen hinterließ der plötzliche Gewittersturm gleichfalls Schäden.