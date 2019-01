Abtsgmünds Liquidität ist weiterhin hoch

Nur wenige Rückfragen hat es in der Verwaltungsausschusssitzung des Abtsgmünder Gemeinderats am späten Donnerstagabend gegeben. Bürgermeister Armin Kiemel hob zu Beginn der Vorberatung des Haushalts hervor, dass er auch 2019 mit einer weiterhin hohen Liquidität der Gemeinde rechne.

Kämmerer Tobias Maier verwies auf die wesentlichen Grundaussagen der Haushaltsplanung wie die Steuerkraftsumme der Gemeinde mit rund 17,4 Millionen Euro. Er erwarte Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen in Höhe von 22,15 Millionen Euro. Dem gegenüber stünden die Transferaufwendungen wie Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage von insgesamt 14,29 Millionen Euro.

Für 2019 sind Personalausgaben in Höhe von 5,842 Millionen Euro vorgesehen, die Verschuldung soll zum Jahresende 7,2 Millionen Euro betragen.

Im zweiten Jahr des neuen Haushaltsrechtes ist der Ergebnishaushalt noch nicht ganz ausgeglichen. Bei ordentlichen Erträgen von 28,315 Millionen Euro und ordentlichen Aufwendungen von 28,515 Millionen Euro verbleibt ein Minus von 170 000 Euro.

In der mittelfristigen Finanzplanung kann jedoch nach Ansicht von Bürgermeister und Kämmerer in Abtsgmünd mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Damit langfristig nicht von der Substanz gelebt werden muss, sind jährlich und dauerhaft rund 1,83 Millionen an Nettoabschreibung zu erwirtschaften.

Der Zahlungsmittelüberschuss, nach alter Haushaltsrechnung die sogenannte Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, ist für 2019 mit 1,595 Millionen Euro veranschlagt.

Tobias Maier erläuterte die für die Verwaltungsausschussmitglieder wichtigsten Abschnitte des 330 Seiten umfassenden Haushaltsplanes, aus dem Gremium gab es keine Einwände dazu.

Der Verwaltungsausschuss befürwortete den Antrag der Sozialstation Abtsgmünd auf einen Zuschuss für gerontopsychiatrisch Erkrankte in der Häuslichkeit. Die Gemeinde gewährt als Komplementärförderung einen Betrag in Höhe von 1280 Euro.

Der Abtsgmünder Haushalt 2019 wird am kommenden Donnerstag im Gemeinderat verabschiedet.