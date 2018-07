Abtsgmünder MitSommer im Fußballfieber

Das MitSommer-Fest ist aus Abtsgmünd nicht mehr wegzudenken. Auch in diesem Jahr haben sich zahlreiche Vereine, Musik-, Tanz- und Sportgruppen sowie die Schulen und Kindergärten schwer ins Zeug gelegt, um ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. 2018 ist auch das MitSommer Fest im Fußballfieber. Die WM-Spiele um Platz 3 sowie das WM-Finale werden auf Großbildleinwand übertragen und für die Kids gibt es ein spezielles Fußballprogramm.

Der MitSommer startet am Freitag traditionell mit der Mini-Regatta des Abtsgmünder Gewerbe und Handelsvereins. Eigens zur WM kreierte Deutschlandflöße gehen dann unter der Flagge von „König Fußball“ auf der Lein an den Start. Nicht nur fußballbegeisterte Kids, auch die Erwachsenen dürften mit dem neuen Wasserfahrzeug aus der Schreinerwerkstatt von Harald Mack ihre helle Freude haben.

Ab 17 Uhr können die bunten Schiffe auf dem Rathausplatz gekauft werden, bevor sie dann gegen 19 Uhr im Hallgarten zu Wasser gelassen werden und sich ein spannendes Rennen liefern. Je nach Wasserstand dauert das Rennen um die zwanzig besten Plätze etwa 20 bis 30 Minuten. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen, dabei ist der erste Preis ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro.

Derweil kann man sich beim Fest auf dem Rathausplatz bei bester Bewirtung durch GHV-Gastronomen vergnügen. Auf der Bühne startet der musikalische Teil des Festes um 19 Uhr mit dem Musikverein Pommertsweiler. Übrigens: Alle Kinder im Fußballtrikot bekommen vom GHV einen Eisgutschein.

Am Samstag eröffnen die Bläserklasse und der Chor der Friedrich-von-Keller-Schule das Fest um 10 Uhr im Rathaus. Danach lädt der Flohmarkt in der Gerberstraße zum Bummeln und Stöbern ein. Am Nachmittag startet das Bühnenprogramm mit Musik und Tanz auf dem Rathausplatz. Wie viele Schläge Bürgermeister Armin Kiemel in diesem Jahr braucht, zeigt sich um 15 Uhr beim Fassanstich. Spätestens ab 15.30 Uhr ist Abtsgmünd im Fußballfieber, denn ab dann werden die Vorberichterstattung und das WM-Spiel um Platz 3 auf Großbildleinwand übertragen.

Den Abend können die Besucher gemütlich auf dem Rathausplatz mit den Geschwistern Popp aus Dischingen ausklingen lassen, oder aber zur Zehntscheuer wechseln. Dort steigt die Party mit der Alpenrock-Band „Lausbuam“. Der Eintritt ist frei und die fünf Jungs sorgen mit Quetsche und E-Gitarre und ihrem rockig-zünftigen Programm für ausgelassene Stimmung. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlt außerdem ein Feuerwerk am Abtsgmünder Nachthimmel.

Oldtimershow und Kinderprogramm

Am Sonntag dürfen sich die MitSommer Gäste auf die Oldtimer Fahrzeuge des MSC an der Zehntscheuer freuen. Welches Fahrzeug das Schönste ist, wird vom Publikum bewertet und um 15.30 Uhr bei der Siegerehrung auf dem Rathausplatz bekannt gegeben. Dort präsentieren die Abtsgmünder Vereine und Gruppen bereits ab 11 Uhr wieder ein buntes Programm. Ab 16 Uhr fiebern dann alle gemeinsam dem WM-Finale entgegen.

Für die Unterhaltung der kleinen Gäste ist beim Kinderprogramm bestens gesorgt. Neben einem Kinderkarussell, Kinderschminken und der Wildblumen-Pflanzaktion gibt es auch ein spezielles Fußballprogramm für die Kids. Beim Torwandschießen, am Tischkicker und beim Fußballdart können sich die Nachwuchskicker austoben oder aber beim Quiz ihr Wissen testen.