Abtsgmünder Bank verzeichnet weiterhin ein solides Wachstum

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag in Reimlingen an einer Baustelle ereignet. Ein 63-jähriger Arbeiter war auf einer Baustelle auf der Straße in einer Baugrube. Zur Unfallzeit fuhr ein 58-jähriger Lasterfahrer rückwärts und wollte Werkzeug vom Laster abladen.

Der Laster rutschte mit dem hinteren Reifen in die Baugrube und verletzte dabei einen Bauarbeiter schwer. Der 63-jährige Mann musste mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Hubschrauber in die Klinik eingeliefert werden.