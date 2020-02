Abtsgmünder Bank spendet 3000 Euro an Kirchen

Eine Spende aus dem Gewinnspartopf von jeweils 1500 Euro haben die Vorstände der Abtsgmünder Bank – Eugen Bernlöhr, Werner Bett und Ludwig Schwarz – jeweils an die Pfarrer der katholischen und evangelischen Kirche in Abtsgmünd übergeben. Pfarrer Jürgen Kreutzer und Pfarrer Martin Gerlach bedankten sich herzlich und betonten, wie wichtig solche Spenden für die Kirchengemeinden wären. Die Gelder werden für Renovierungen an den kirchlichen Einrichtungen verwendet. Foto: Abtsgmünder Bank