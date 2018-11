Abtsgmünder Bank beglückt Vereine, Organisationen und die Kirche

Die Abtsgmünder Bank hat 9030 Euro an Vereine, Institutionen und Organisationen gespendet. Das Geld stammt aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparens der Bank. Die offizielle Übergabe der Spenden fand vor wenigen Tagen in den Räumen der Abtsgmünder Bank statt.

Bankvorstand Werner Bett würdigte in seiner Ansprache das Engagement und die Bereitschaft für die ehrenamtliche Tätigkeit in den Vereinen und Organisationen. Hier werde Großartiges geleistet, was den Menschen in der Region zugute käme.

Über eine Spende konnten sich freuen: Untergröningen: der TSV Untergröningen, der Förderverein Fußball, der Heimatverein, Fischereiverein und der Faschingsverein. In Abtsgmünd: die TSG Abtsgmünd, die evangelische Kirchengemeinde, der Musikverein, der Liederkranz, die Freiwillige Feuerwehr, der Kulturverein Schloß Laubach, FV Germania Hohenstadt und der MGV Neubronn. In Fachsenfeld: der Liederkranz, Naschkatza, die Schlosshexen, der Musikverein und der Förderverein Ringen. Pfarrer Martin Gerlach bedankte sich stellvertretend für alle Spendenempfänger für die großzügige Unterstützung der Abtsgmünder Bank. Foto: Raab