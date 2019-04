Abtsgmünder Akkordeonorchester zeigt seine Klasse

Zusammen mit den Musikerfreunden aus Weiterstadt hat sich das Akkordeonorchester Abtsgmünd in der Kochertalmetropole auf eine majestätische Reise durch die gehobene Konzertliteratur begeben.

Für das Abtsgmünder Akkordeonorchester steht in diesem Jahr erneut die Teilnahme am internationalen Akkordeonfestival in Innsbruck im Juni an. Einen ersten Vorgeschmack auf das hohe Leistungsniveau der Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Claudia Beck erhielten die Konzertbesucher beim traditionellen Osterkonzert. Dazu gehörten vor allem der sehr leidenschaftliche Tango „ Adios Nonino“ aus der Feder des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla und die Aufführung von Fritz Doblers „Varianten“, bei der sich die Vielschichtigkeit des Klangkörpers zeigte. Auch bei dem Medley „ A little bit of Queen“ und dem majestätischen „Jupiter“ aus der Orchestersuite „Die Planeten“ von Gustav Holst wuchsen die Abtsgmünder Akkordeonisten über sich hinaus.

Publikum spendet begeisterten Beifall

Ebenfalls auf hohem musikalischem Niveau präsentierte sich das Orchester der Akkordeonfreunde Weiterstadt mit der Ouvertüre aus der Oper „ Don Pasquale“ von Gaetano Donizetti und beeindruckenden Variationen über das französische Volkslied „Sur le pont d’Avignon“ mit zehn lebhaften kontrastierenden Variationen.

Mit Robert Finns „Rhapsodia, Fantasy for Band“ nahmen sie die Zuhörer mit auf eine sehr emotionale Abenteuerreise. Musikalisch spannend ging es auch bei Klaus Badelts Filmmusik „ Fluch der Karibik“ zu. Die musikalische Leitung bei den Akkordeonfreunden Weiterstadt oblag Mathias Purr.

Auch der Abtsgmünder Nachwuchs zeigte sich nach der Begrüßung durch Vorstand Holger Balle mit „Calypso Fever“ von seiner besten Seite. Die Kiddyband setzte mit „Jamaica Farewell“ oder „ Mathilda“ unter der Leitung von Claudia Becker starke rhythmische Akzente.

Gemeinsam mit dem Hauptorchester verbanden die Kiddys zum Konzertauftakt bei dem Stück „Rocking Affair“ von Harald Winkler Rock und Pop mit klassischen Elementen. Die weltbekannte und unverkennbare Melodie wurde von Hans-Günther Kölz wirkungsvoll für Akkordeonorchester arrangiert.

Das Abtsgmünder Hauptorchester verabschiedete sich gemeinsam mit den Akkordeonfreunden Weiterstadt mit einen bunten Medley aus der irischen Tanzshow „Lord of the Dance“.

Das Publikum spendete in der gut besuchten Kochertalmetropole begeisterten Beifall für den majestätischen Tastenzauber. Mona Weingart und Felix Kogel führten gewohnt charmant und witzig durch das Programm.