Vom 28. Mai bis zum 2. Juni hat in Innsbruck das weltweit größte Akkordeonfestival stattgefunden. Mehr als 180 Ensembles und Orchester haben sich in verschiedenen Kategorien den kritischen Ohren der Juroren gestellt. Das Akkordeonorchester Abtsgmünd unter der Leitung von Dirigentin Claudia Beck startete in der Höchststufe und maß sich damit mit den besten Orchestern Europas. Mit den „Varianten“ von Fritz Dobler und dem Satz „Jupiter“ aus der Suite „Die Planeten“ von Gustav Holst überzeugte das Orchester die Jury und holte sich das Prädikat „hervorragend“ mit 42 Punkten, was den achten Platz bedeutete.

Über ein Jahr intensiver Vorbereitung wurde somit mit einem sehr erfolgreichen Ergebnis abgeschlossen. Dies bedeutet einen weiteren Meilenstein in der Orchestergeschichte, über den sich sowohl die Spieler als auch die Dirigentin sehr freuen.