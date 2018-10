Abtsgmünder 80er feiern gemeinsam

Gemeinsam haben die Abtsgmünder Achziger ihren runden Geburtstag gefeiert. Zum Auftakt fuhr ein Oldtimer-Bus die Altersgenossen des Jahrgangs 1938 mit Partnern quer durch die Gemeinde Abtsgmünd. Auf dem Friedhof wurde stellvertretend am Grab von Hans Blum eine Blumenschale niedergelegt und gemeinsam der acht Verstorbenen des Jahrgangs gedacht. Beim Sektempfang und anschließendem Kaffee und Kuchen im Gasthaus Adler wurde so manche lustige Anekdote aus der Schulzeit erzählt. Danach zeigte Richard Scharpfenecker alte Aufnahmen von Abtsgmünd aus den Jahren 1900 bis heute und Bürgermeister Armin Kiemel präsentierte die rasante Entwicklung der Gemeinde in der heutigen Zeit. Die von Kurt Frank bestens vorbereitete Feier war ein freudiges Wiedersehen der Altersgenossen.