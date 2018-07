Abtsgmünd will sich künftig Erholungsort nennen

Ist Abtsgmünd ein Erholungsort? Diese Frage wird bald offiziell beantwortet. Denn die Gemeinde im Kochertal hat beim Regierungspräsidium einen Antrag eingereicht, um sich künftig Erholungsort nennen zu dürfen. Nun wird ein Fachausschuss am 14. Juli zu einer Ortsbesichtigung nach Abtsgmünd kommen.

Eine landschaftlich bevorzugte und klimatisch günstige Lage sowie geeignete Einrichtungen und Rahmenbedingungen für die Ferienerholung – das sind die Voraussetzungen dafür, dass einer Gemeinde das Prädikat Erholungsort verliehen wird. Rechtsgrundlage hierfür ist das Kurortegesetz in Verbindung mit den Begriffsbestimmungen des Deutschen Händlerverbands und Deutschen Tourismusverbands für Kurorte, Erholungsorte und Heilbrunnen sowie die Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums über die Anerkennung der Bezeichnung Luftkurorte und Erholungsorte.

Nun will sich Abtsgmünd also mit dem Titel Erholungsort schmücken – und die Gemeinde äußert sich zuversichtlich, dass sie diesen bekommt. So verfüge der Ort über eine überdurchschnittliche private und öffentliche Infrastruktur, heißt es vonseiten der Verwaltung. Exemplarisch seien hier die überörtlichen Radwege wie Kocher-Jagst-, Leintal- oder Bühlertalradweg, die zahlreichen Wanderwege, die hochwertigen Freizeiteinrichtungen und die vielen Kulturveranstaltungen. Aber auch private Freizeitmöglichkeiten wie der Campingplatz Hammerschmiede, die Draisinenbahn, Kunst im Schloss (Kiss) und das Heimatmuseum in Untergröningen, das Schlossensemble in Hohenstadt und die Scheune in Leinroden seien exzellente Einrichtungen, um die Freizeit in Abtsgmünd sinnvoll zu gestalten, so die Gemeinde.

Prüftermin ist der 14. Juli

Überdies habe ein Gutachten des Deutschen Wetterdienstes ergeben, dass Abtsgmünd die klimatischen und lufthygienischen Anforderungen an das Prädikat Erholungsort erfüllt. Aus bioklimatischer Sicht wurde daher die Anerkennung von Abtsgmünd mit allen Ortsteilen als Erholungsort vom Deutschen Wetterdienst befürwortet.

Doch noch muss sich der Ort in Kochertal gedulden: Der beim Regierungspräsidium Stuttgart errichtete Fachausschuss wird am 14. Juli zu einer Ortsbesichtigung nach Abtsgmünd kommen. Auf Grundlage der daran anschließenden Empfehlung wird der Regierungspräsident das Urteil aussprechen.