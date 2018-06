Abtsgmünd stellt Planungen vor

Die Gemeinde Abtsgmünd stellt am Mittwoch, 13. Juni, um 19 Uhr bei einer Bürgerinformation in der Zehntscheuer die Planungen für das Sanierungsgebiet „Abtsgmünd-Nord“ vor. Das Gebiet umfasst eine Größe von rund 9,1 Hektar vom westlichen Teil der Hauptstraße, von der Bachgasse bis zur Kocherbrücke an der Einmündung zur B19, mit den angrenzenden Bereichen, den Schulcampus und das Gebiet „Täferwiesen“. Gefördert wird die Maßnahme über das Landessanierungsprogramm mit 1,5 Millionen Euro. Foto: Gemeinde Abtsgmünd