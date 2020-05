Abtsgmünd spendet an Partnerstadt Castel Bolognese

Die Gemeinde und der Partnerschaftsverein spenden gemeinsam 5000 Euro an ihre italienische Partnerstadt Castel Bolognese, um Bedürftigen in der Corona-Krise zu helfen. Das hat die Gemeinde Abtsgmünd mitgeteilt. Durch die Corona-Krise kann der Abtsgmünder Partnerschaftsverein dieses Jahr nicht zum großen Fest Pentecoste über Pfingsten nach Italien fahren. Der Partnerschaftsverein Abtsgmünd und die Gemeinde Abtsgmünd haben sich nun entschieden, nicht nur die gesparten Reisekosten, sondern noch einen Obulus an die Stadt Castel Bolognese zu spenden. Der Partnerschaftsverein steuert einen Betrag von 1000 Euro bei, die Gemeinde Abtsgmünd legt 4000 Euro obendrauf. So+mit gehen 5000 Euro an die Partnerstadt.

Im Bild: Gertrud Ocker (links) und Michelle Orichel (rechts) vom Partnerschaftsverein Abtsgmünd überreichen, mit dem notwendigen Abstand, ihre Spende an Bürgermeister Armin Kiemel, der den Betrag auf 5000 Euro aufrundete.