Abtsgmünd platzt aus allen Nähten

Gut 10 000 Besucher sind am Sonntag nach Abtsgmünd gekommen. Sie erlebten auf der exakt 1111 Meter langen Strecke einen Ostalbumzug, der seinesgleichen sucht.

Weit über drei Stunden lang wälzte sich der närrische Lindwurm mit farbenprächtig und teilweise gruselig kostümierten Narren durch die Kochertalgemeinde. Trotz Minustemperaturen musste jedoch niemand frieren, denn die 75 Gruppen mit rund 3800 Teilnehmern sorgten für heiße Faschingsstimmung. Nicht zuletzt heizten 22 Musik- und Guggen-Gruppen lautstark ein.

Die Hexengruppen, die Masken- und Kostümträger trieben gar manchen Spaß mit den Zuschauern am Straßenrand. Unüberhörbar waren die Narrenrufe der einzelnen Gruppen. Da war natürlich „Kocherreiter hoi, hoi, hoi“ der gastgebenden Faschingsgesellschaft Untergröningen zu hören, ein ebenso kräftiges „Spann a Murr – schnurr, schnurr, schurr“ der Leinzeller Murren oder ein „Goht net – gibt’s net“ der am weitesten angereisten Gruppe der „Narra Gaudium“ aus Stuttgart.

Die Faschingsgesellschaft Untergröningen, Mitorganisator des 7. Ostalbumzugs, marschierte nach den Ostalb-Ruassgugga Aalen an zweiter Stelle, gefolgt von der Überraschungsgruppe des Ostalbkreises und der Gemeinde. Letztere war eine der wenigen Motivgruppen und erinnerte an den vergangenen Wildblumensommer in der Gemeinde.

Für die Faschingsgesellschaft Untergröningen war es natürlich trotz vieler Vorbereitungen auch ein gebührend gefeiertes 22-jähriges Narrenjubiläum.

Nach dem lange dauerenden Umzug nahmen die Teilnehmer und Zuschauer gerne die Gelegenheit war, sich in der Kochertalmetropole aufzuwärmen, den Gardevorführungen im Ausaal zuzusehen oder bei der After-Umzugsparty in der Sporthalle sich selbst zu bewegen.

Zum Auftakt gab es eine Narrenmesse in der katholischen Pfarrkirche Sankt Michael. Nach dem Präsidenten und Zunftmeisterempfang in der Zehntscheuer startete auf dem Rathausplatz eine Warm-up-Party, die nach dem Umzug gleich als After-Umzugsparty weitergefeiert wurde.