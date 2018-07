Abtsgmünd feiert MitSommer

Am Freitag, 13. Juli, ist es endlich wieder so weit: Mitten im Sommer wird mitten in Abtsgmünd das MitSommer-Fest gefeiert, und das gleich drei Tage lang.

Zahlreiche Vereine, Musik-, Tanz- und Sportgruppen sowie die Schulen und Kindergärten haben ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das die Besucher aus nah und fern bestens unterhalten wird. Auch das MitSommer-Fest ist in diesem Jahr im Fußballfieber. Die WM-Spiele um Platz drei sowie das WM-Finale werden auf Großbildleinwand übertragen und für die Kids gibt es ein spezielles Fußballprogramm.

Der MitSommer startet am Freitag traditionell mit der Mini-Regatta des Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsvereins. Ab 17 Uhr können die bunten Schiffe auf dem Rathausplatz gekauft werden, bevor sie dann im Hallgarten zu Wasser gelassen werden und sich ein spannendes Rennen liefern.

Am Samstag eröffnen die Bläserklasse und der Chor der Friedrich-von-Keller-Schule das Fest um Punkt 10 Uhr im Rathaus. Danach lädt der Flohmarkt in der Gerberstraße zum Bummeln und Stöbern ein. Am Nachmittag startet das Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Co. auf dem Rathausplatz. Spätestens ab 15.30 Uhr ist Abtsgmünd im Fußballfieber, denn ab dann werden die Vorberichterstattung und das WM-Spiel um Platz drei auf Großbildleinwand übertragen. Den Abend können die Besucher gemütlich auf dem Rathausplatz mit den Geschwistern Popp aus Dischingen ausklingen lassen, oder aber zur Zehntscheuer wechseln. Dort steigt die Party mit der Alpenrock-Band „Lausbuam“. Der Eintritt ist frei. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlt außerdem ein Feuerwerk am Abtsgmünder Nachthimmel.

Am Sonntag dürfen sich die Gäste auf die Oldtimer-Fahrzeuge des MSC an der Zehntscheuer freuen. Welches Fahrzeug das Schönste ist, wird vom Publikum bewertet und um 15.30 Uhr bei der Siegerehrung auf dem Rathausplatz bekannt gegeben. Dort präsentieren die Vereine und Gruppen bereits ab 11 Uhr wieder ein buntes Programm. Ab 16 Uhr fiebern dann alle gemeinsam dem WM-Finale entgegen.

Für die Unterhaltung der kleinen Gäste ist beim Kinderprogramm bestens gesorgt. Neben einem Kinderkarussell, Kinderschminken und der Wildblumen-Pflanzaktion gibt es auch ein spezielles Fußballprogramm für die Kids. Beim Torwandschießen, am Tischkicker und beim Fußballdart können sich die Nachwuchskicker austoben oder aber beim Abtsgmünd-Quiz ihr Wissen testen.