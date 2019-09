Abtsgmünd feiert den „Goldenen Herbst“

Der Sommer ist rum, der Herbst ist da. In Abtsgmünd ist das ein Grund zum Feiern. Der Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsverein bittet an diesem Wochenende wieder zum „Goldenen Herbst“ mit verkaufsoffenem Sonntag.

Der Auftakt ist am heutigen Samstag um 17 Uhr. Mit einem Straßenfest in der Dewanger Straße bei Wein Blum und Wielands Bio Bier und mit Bewirtung durch das Akkordeonorchester Abtsgmünd wird der „Goldene Herbst“ eingeläutet. Für musikalische Unterhaltung sorgt an dem Abend Konrad’s Spezialorchester“ Außerdem kann man bei Reifen-Brenner in der Bachgasse am Samstag und auch am Sonntag kreative Reifenkunst bewundern. Wer will, kann hier auch auf einem Reifensofa entspannen.

Der verkaufsoffene Sonntag startet dann um 13 Uhr. Entlang der Hauptstraße können Besucher bis um 18 Uhr durch die Geschäfte schlendern. Bei Drüber+Drunter findet man zum Beispiel Markenwäsche, bei Casa Schiek erwartet die Besucher ein großer Zelt-Sonderverkauf und Köstlichkeiten mit Espresso.

Auf dem Rathausplatz geben GHV-Mitglieder einen Einblick in ihr Leistungsspektrum, ergänzt durch eine Fahrzeugschau vom Autohaus Funk.

Vorausgesetzt es bleibt am Sonntag trocken, zeigen fünf Hobbykünstler zudem Kreatives aus Holz, Gesticktes, Gestricktes, Genähtes und Getöpfertes – alles garantiert handgemacht. Für die kleinen Besucher dreht sich auf dem Rathausplatz kostenlos ein Karussell. Kinder, die an dem Tag ein selbst gemaltes Herbstblatt ausgeschnitten und mit Namen versehen an den Baum bei „nah & gut“ in der Hauptstraße heften, erhalten von Roland Diepelt eine süße Überraschung.

Brautmoden auf dem Rathausplatz

Brautmoden Abtsgmünd bietet am Rathausplatz äußerst attraktive und hochwertige Schnäppchen für den gut angezogenen Mann – nicht nur für den Bräutigam. Ekrem Atalay verköstigt die Besucher mit Kartoffelnspießen und Karl Wahl zeigt Lösungen für sichere Haustüren. Das „Hinz und Kunz“ hat ebenfalls geöffnet und bietet schon ab 10 Uhr Maultaschenvariationen. Die Schechinger Blechformation Marinas Wirtshausblos – stromlos guad sorgt für Musik..

Im Gewerbegebiet Osteren beim Rewe-Markt gibt es ein Torwandschießen. Und im Gewerbegebiet Dettenried ist der Natursteinpark von Funk & Ehinger geöffnet. Im dortigen Dekocafé „Ben Ami“ kann man sich bei Kaffee und Kuchen stärken.

Für alle Tierfreunde empfiehlt sich außerdem ein Besuch in der Kapellenstraße in Neubronn. Hier hat „Achim’s Tierbedarf“ geöffnet und wartet unter anderem mit einem Gewinnspiel und Produktneuheiten auf viele Gäste.