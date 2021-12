Erweiterte Öffnungszeiten im Bürgertestzentrum Abtsgmünd

- Die Öffnungszeiten des Bürgertestzentrums im Abtsgmünder Rettungszentrum werden abermals erweitert. Im neuen Rettungszentrum Abtsgmünd, Osteren 18 bietet die Gemeinde Abtsgmünd in Kooperation mit dem DRK, Ortsverein Abtsgmünd ab sofort zu folgenden Zeiten kostenlose Schnelltests an: Montag bis Donnerstag: 14:30 bis 17 Uhr, Montag bis Freitag: 19 bis 20 Uhr, Samstag: 18 bis 19 Uhr. Das Testzentrum ist bis einschließlich 23. Dezember geöffnet. Weiter geht es nach den Feiertagen wieder ab dem 27. Dezember bis zum 30. Dezember. Am 31. Dezember nehmen die ehrenamtlichen Helfer von 16 bis 17 Uhr Testungen vor. Im neuen Jahr können sich alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 3. Januar zu den regulären Öffnungszeiten testen lassen. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird eine Terminbuchungen empfohlen. Dies ist bequem auf der Homepage der Gemeinde: www.abtsgmuend.de, Rubrik Bürgertestzentrum Abtsgmünd, möglich.