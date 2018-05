Aalener Chor „Sing4Joy“ spendet 6000 Euro an die Sozialstation Abtsgmünd

Einen Scheck über 6000 Euro hat der Aalener Chor „Sing4Joy“ am Mittwochabend in Unterrombach an die Sozialstation Abtsgmünd übergeben, für das Café Vergissmeinnicht, in dem ehrenamtlich an Demenz erkrankte Menschen betreut werden. Der Chor hatte am 5. Mai dafür in der Kochertalmetropole in Abtsgmünd ein Benefizkonzert gegeben – zusammen mit dem Heidenheimer Gitarristen Siggi Schwarz und Band. Zu „Sing4Joy meets Rock“ waren über 600 Gäste gekommen. Deren Spenden kommen in voller Höhe dem Café Vergissmeinnicht zugute, weil die Unkosten durch Sponsorengelder gedeckt werden konnten. Manuela Huber überreichte den Scheck an Pflegedienstleiterin Heidi Kratochwille (mit Halstuch). Kratochwille und Josef Vogelmann (vorne links ) dankten für die unerwartet hohe Summe. Zumindest ein Teil davon soll den Ehrenamtlichen eine Überraschung bescheren. Über die genaue Verwendung wird noch entschieden. Vorne, 2. von links Dirigent Andreas Maile. Foto: Maile (ij)