David Blair von „The Voice of Germany 2017“ gastiert am Samstag, 22. Juni, im Heckengarten von Schloss Hohenstadt. Das Programm verspricht „A Night of Songs“.

Gitarre, Klavier, Stimme, Charisma – wo immer David Blair auftaucht das gleiche Bild: Begeisterung und Fröhlichkeit. So auch bei seinem Auftritt bei „The Voice of Germany 2017“, wo er Yvonne Catterfeld von sich überzeugte: „Du hast unterschiedliche Nuancen in deiner Stimme, singst so frei und emotional – ganz toll.“ Ob „What Am I Worried About“, „Magic“, „This Is The Soundtrack“ oder seine aktuelle Single „Quietly Loving“ – Blairs Alben bieten viele Hits. Er kommt mit seinem aktuellen Album, das in Februar veröffentlicht wurde, „As You Let Go – Songwriting Sundays“.

Bestuhlt wird unter freiem Himmel, Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Falls das Wetter das Konzert nicht im freien erlaubt, wird David Blair im Rittersaal auftreten.