70 Jahre Gartenfreunde Abtsgmünd

Vor 70 Jahren ist der Verein der Gartenfreunde Abtsgmünd aus der Not der damaligen Zeit heraus gegründet worden, damals noch unter dem Namen Siedler- und Kleingärtnerverein. Mit einen umfangreichen Festprogramm ist das Jubiläum in der mit bunten Blumen dekorierten Kochertalmetropole gefeiert worden.

Vorsitzender Reinhold Haas blickte nach seiner Begrüßung auf die Vereinsgeschichte zurück. Vor 70 Jahren habe die Not an verfügbaren Lebensmitteln, vor allem bei den Heimatvertriebenen zur Gründung des Vereins geführt. Nach der Bereitstellung von Bauland durch die Gemeinde konnten Gartenparzellen angelegt werden, um die Ernährungslage zu verbessern, sagte Haas. 70 Jahre Gartenfreunde bedeute aber auch 70 Jahre Verbindung mit Flora und Fauna und mit Menschen, die sich mit der Natur in Einklang fühlten.

Haas führt den Verein mit seinen 170 Mitgliedern seit 30 Jahren. 1991 wurde das Haus der Gartenfreunde am Mühlrain eingeweiht, das der MSC Abtsgmünd mit nutzt. Eine Augenweide und ein immer aktuelles Informationsportal für Gartenfreunde ist die vor zehn Jahren gestaltete Garten- und Schauobstanlage im Atleswasen.

Grußworte überbrachten Bürgermeister Armin Kiemel, Holger Balle als Abteilungsleiter des Akkordeonorchesters der Gartenfreunde, Hannelore Bart-Weitmann vom Bezirksverband der Gartenfreunde Aalen, Christoph Bieg vom Musikverein Abtsgmünd, Edwin Streicher vom Schwäbischen Albverein sowie Winfried Linning vom MSC Abtsgmünd.

Verein als glänzender Repräsentant nach außen

Dass die Gartenfreunde ein sehr rühriger Verein sind, belegten die Grußworte der Abtsgmünder Vereinsvertreter. Die Gartenfreunde seien immer bereits, bei Veranstaltungen der Vereine für eine ansprechende Dekoration zu sorgen, war in den Gruß- und Dankesworten zu hören.

Der Verein präge seit 70 Jahren das Gemeindeleben sehr und sei ein glänzender Repräsentant nach außen. Dazu gehöre auch das Akkordeonorchester, betonte Bürgermeister Armin Kiemel.

Musikalisch umrahmten das Akkordeonorchester unter der Leitung von Claudia Beck sowie der Musikverein Abtsgmünd mit seinem Dirigenten Martin Eisner die Jubiläumsfeier. Für Unterhaltungsmusik sorgte Vereinsmitglied Reinhold Schulz, der unter dem Namen Notenquäler für beste Stimmung nach dem offiziellen Teil sorgte.

Für ihre langjährige Vereinstreue sind geehrt worden: Für 25 Jahre Ludwig Fleck, Martin Salat und Albert Eberhard, für 40 Jahre Georg Weichselgartner, Werner Ganzer, Edwin Streicher, Erika Horlacher, Alfred Harbich und Walter Schittenhelm.

Seit 50 Jahren sind Franz Bieg, Anna Sorg, Margit Thorey und Lorenz Waibel den Gartenfreunden treu. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.