60 Aussteller präsentieren Erzeugnisse auf Schloss Hohenstadt

Von 26. bis 29. Mai findet auf Schloss Hohenstadt in diesem Jahr wieder die Haus- und Gartenausstellung unter dem Motto „Ein Fest für alle Sinne und die ganze Familie“ statt. Im Heckengarten spüren die Besucher die Einzigartigkeit des Schlosses und seiner Umgebung. Rund 60 Aussteller präsentieren dort ihre Erzeugnisse: Pflanzen, Kunst, Skulpturen, Dekorationen, Gartengärte und selbst hergestellte Leckereien.

Am Donnerstag, 26. Mai, eröffnet Gräfin Anne Adelmann ab 12 Uhr die Ausstellung. Am späten Donnerstag- und Freitagnachmittag singt Ines Weidenbacher im Schlosshof. Am Donnerstag gibt es auch historische Tänze und Gewänder mit Staufersage e.V. im Heckengarten. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet am Donnerstag und Freitag sechs Euro und am Wochenende acht Euro. Kinder bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt.