57-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein 57-Jähriger am Montag schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfall hat sich auf einem Betriebsgelände in der Ausägemühle ereignet. Als gegen 15.45 Uhr ein 46-Jähriger mit einem Flurfahrzeug Holzreste zu einer Häcksler-Anlage transportieren wollte, trat der 57-Jährige zwischen zwei Holzstapel auf den Fahrweg des 46-Jährigen. Hierbei wurde er von der Mulde erfasst, zu Boden geworfen und anschließend mit dem Vorderrad überrollt. Der schwer Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.