45 Abiturientinnen und Abiturienten erhalten Reifezeugnisse

Am Sankt-Jakobus-Gymnasium in Abtsgmünd durften 45 Abiturientinnen und Abiturienten am 8. Juli als Krönung ihrer Schullaufbahn ihre Reifezeugnisse in feierlichem Rahmen entgegennehmen.

Den Auftakt zu den Festlichkeiten bot in guter Tradition ein von den Absolventen gestalteter Festgottesdienst in der Kirche Sankt Michael, in dessen Rahmen die taufrisch Ehemaligen SJG-ler einen melancholisch-heiteren Rückblick auf die zurückgelegte Wegstrecke boten. Anschließend ging es für alle in die bunt dekorierte Schulaula zum Abiball und zur Verleihung der Zeugnisse durch den Schulleiter Marco Cataldo, der in lebensweiser Rede die Absolventen in die „Freiheit“ entließ.

Anlass zu feiern gab es allemal, nicht zuletzt aufgrund der vielen starken Leistungen, die sich im herausragenden Notendurchschnitt von 1,9 spiegeln.

Das Gymnasium wünscht den Abiturientinnen und Abiturienten nur das Beste und gratuliert: Annika Altmann, Jolina Bäurle, Tosca Blum (P), Cecile Boß-Feil (P), Georgios Botsis, Marc Dobrzanski, Oliver Doneit (B), Hannah Fischer, Felicia Frank, Frederik Frank (P), Tom Haag, Leonard Habrom (B), Jonas Harsch (P), Sina Hetzler (B), Matthias Ilg (P), Alina Jüngel (P), Josia Jung (P), Alissa Kazi (P), Lorenz Kienhöfer (B), Linda Konle (P), Lars Kramer (P), Philip Lauble (P), Leonie Kira Lenz (B), Lorena Lorusso, Lucia-Sophie Maier, Jan Mansel (P), Niklas Markun (P), Erik Müller, Linda Oßwald (P), Philipp Raab, Lisa Rademacher (P), Elias Rief (P), Ann-Kathrin Rothenbücher (P), Axel Rütsche, Fabian Sachsenmaier (P), Linus Schlenkermann (B), Antonia Schmid (P), Simon Schmid (P), Lara Schwind, Franziska Seibold (B), Michael Spanuth, Tino Vetter (P), Anouk Watko, Noah Weiß, Sophie Wiedmann.