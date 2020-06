Homeschooling und Hausaufgaben aus dem heimischen Drucker sind ab nächster Woche vorbei – zumindest an einigen Tagen im Monat. Für die meisten Schüler in Baden-Württemberg startet nach Pfingsten der Präsenzunterricht.

Zwischen Schultag eins und Schultag zwei können aber schnell mal zwei Wochen liegen – eigentlich genug Zeit, um mit der Familie in den Urlaub zu fahren. Das bewährte Homeschooling könnte sogar auf der Hütte in Österreich oder in der Ferienwohnung an der Nordsee funktionieren.