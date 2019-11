22-Jähriger fährt gegen Verkehrszeichen – 52 000 Euro Schaden

Ein 22-Jähriger ist am Freitagabend mit seinem Auto bei Abtsgmünd von der Straße abgekommen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Landesstraße von Abtsgmünd in Richtung Hohenstadt. Kurz vor dem Ortsende Abtsgmünd kam er in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend wurde er gegen eine Baumgruppe geschleudert und blieb dort stehen.

Der 22-Jährige wurde nur leicht verletzt. An seinem Wagen und an dem Verkehrszeichen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 52 000 Euro.