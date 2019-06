Reisetagebuch: Der Weg führt nach Frankreich

Gibt’s zur Begrüßung in Saint-Lô eigentlich zwei Küsschen, drei oder vier? Wie geht‘s den Aalenern auf der Reise in die Partnerstadt? Und kann man Französisch auch mit Händen und Füßen sprechen? Hier steht alles, was fürs Jubiläumsfest zu 40 Jahren Städtepartnerschaft wirklich wichtig ist. Schwäbische.de-Redakteurin Sylvia Möcklin begleitet die Delegation, berichtet über den offiziellen Festakt. Und schreibt die Geschichten auf, die darin nicht vorkommen würden. Ein Reisetagebuch.