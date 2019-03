Zyklon „Idai“: Mosambik steht unter Schock

Wirbelsturm „Idai“ hat in Mosambik eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Während Aalens befreundete Stadt Vilankulo und auch die Aalener Projekte von der Naturkatastrophe verschont blieben, bahnt sich rund 500 Kilometer nördlich in Beira und im Landesinneren eine humanitäre Katastrophe an. Präsident Filipe Nyusi geht von mehr als 1000 Toten aus. Nun will der aus Aalen stammende Honorargeneralkonsul und Präsident der Deutsch-Mosambikanischen Gesellschaft (DMG), Siegfried Lingel, helfen.

Nach Angaben der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung habe Zyklon „Idai“ Beira zu 90 Prozent beschädigt oder zerstört, „einschließlich des Hafens“, schreibt Joaquim Mucavele, einer von Siegfried Lingels Mitarbeitern, die derzeit in Mosambik versucht, sich ein Bild von der Lage zu machen. Das genaue Ausmaß der Schäden lässt sich auch Tage nach dem Sturm noch nicht überschauen. Rund 1,7 Millionen Menschen waren direkt vom Zyklon betroffen, berichtet das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), Hunderttausende sind von der Außenwelt abgeschnitten. Laut Mucavele wurden bislang 200 Tote gezählt, die Zahl der Todesopfer werde jedoch weiter steigen, schätzt Mosambiks Präsident Filipe Nyusi, der nach einem Flug über das Katastrophengebiet von mehr als 1000 Toten ausgeht.

600 000 Menschen sind in Gefahr

„Es ist das reinste Chaos. Das Land steht unter Schock“, sagt Siegfried Lingel, der seit der Katastrophe in der Nacht zum Freitag versucht, jemanden von der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Katholischen Universität von Mosambik in Beira zu erreichen, die von der DMG unterstützt wird. Vergebens, denn der Zyklon hat in der Hafenstadt schwere Schäden angerichtet. Es gibt keinen Strom, die Kommunikation über Mobilfunk und Internet ist ausgefallen. Experten gehen davon aus, dass Beira bis Ende des Monats ohne Elektrizität auskommen muss, da die wichtigste Transformatorenstation unter Wasser steht. Wie es den Mitarbeitern und Studenten der Universität geht, ob die Einrichtung beschädigt wurde, stand am Mittwoch noch nicht fest. Rund 2000 Studenten sind an der Fakultät eingeschrieben, die dort medizinische Grundlagen lernen, die nun nötiger sind als je zuvor – „durch den Zyklon werden sich Krankheiten ausbreiten“, befürchtet Lingel. Durch die Überschwemmungen drohten Durchfallerkrankungen, was besonders gefährlich für die Schwächsten sei – „und das sind in dieser Situation Frauen und Kinder“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur den Unicef-Sprecher in Mosambik, Daniel Timme. 600 000 Leute befänden sich in Gefahr und benötigten dringend Hilfe, so das mosambikanische Institut für Katastrophenhilfe. Nun will die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft den Opfern des tropischen Wirbelsturms helfen. „Wir werden ein Gesundheitsprojekt aufbauen“, sagt Lingel. Denn Zelte, Medikamente, Wasseraufbereitungsprodukte, Nahrung und Ärzte werden derzeit dringend gebraucht.