Zyklon „Idai“: Aalen stellt Hilfsprojekt vor

Ein Aalener Aktionsbündnis will den Menschen in Mosambik nach dem verheerenden Wirbelsturm „Idai“ helfen und das völlig zerstörte Gesundheitszentrum der Katholischen Universität in Beira mit Spenden wieder aufbauen. „Damit werden wir Tausenden Menschen das Leben retten“, sagt Siegfried Lingel, Präsident der Deutsch-Mosambikanischen Gesellschaft. Am Freitag ist das Projekt vorgestellt worden.

Die Zeit drängt. Zwei Wochen nachdem der Zyklon in Mosambik, Malawi und Simbabwe schwere Schäden angerichtet hat, werden die Folgen langsam sichtbar. Täglich bergen zahlreiche Hilfskräfte Tote aus dem Wasser, das weite Landesteile überschwemmt hat. Menschen trinken in ihrer Verzweiflung dreckiges Wasser, um nicht zu verdursten. Nicht nur, dass sich im Wasser Schlangen und Krokodile tummeln – es ist voller Krankheitserreger. Die Cholera ist mittlerweile ausgebrochen und forderte bereits erste Todesopfer.

„Der Körper verliert bei Cholera bis zu zehn Liter Wasser am Tag“, beschreibt Ulrich Solzbach, ärztlicher Direktor am Aalener Ostalbklinikum, den Krankheitsverlauf. Wenn dieser Verlust nicht ausgeglichen werde, verdursteten die Patienten. Seit zehn Jahren engagiert sich Solzbach für Menschen in Mosambik und am Gesundheitszentrum der Katholischen Universität in Beira, wo er medizinisches Personal und Ärzte ausbildet. Ultraschall, EKG, Apotheke – alles, was Solzbach und sein Team dort aufgebaut haben, wurde beim tropischen Wirbelsturm zerstört.

Wenn wir jetzt nicht helfen, wann denn dann. Aalens OB Thilo Rentschler

Medikamente, die gerade jetzt dringend nötig sind, wurden nass und unbrauchbar. „Der Aufbau der medizinischen Infrastruktur ist jetzt das A und O“, sagt der Arzt, der sich im Aalener Aktionsbündnis engagiert, das nun das Gesundheitszentrum wieder aufbauen will. Und zwar schnellstmöglich.

300 000 Euro wollen die Beteiligten – die Stadt Aalen inklusive aller Gemeinderatsfraktionen, der Ostalbkreis, die Aalener Hochschule, Solzbach und die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft – dafür einsammeln. Allein die Stadt Aalen will 50 000 Euro als Soforthilfe dazugeben, am Mittwoch kommt die städtische Spende auf die Tagesordnung des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses.

Auch die Firma Mapal wolle am Montag eine Spende an das Bündnis überreichen, berichtet Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler, und fragt: „Wenn wir jetzt nicht helfen, wann denn dann?“ Auch die Hochschule Aalen beteiligt sich am Bündnis. „Derzeit läuft eine Anfrage bei der Katholischen Universität, wie wir helfen können“, sagt Pascal Cromm in Vertretung von Hochschulrektor Gerhard Schneider. Auch der Erlös aus dem Verkauf fair gehandelter Produkte will die Hochschule spenden.

Ein Dach über dem Kopf

Mit der Hilfe aus Aalen soll in Beira das komplett zerstörte Gesundheitszentrum wieder aufgebaut werden. „Denn die Menschen dort brauchen nun ganz banale Sachen: Stethoskope, EKG – und vor allem ein Dach über dem Kopf“, sagt Solzbach. Genau das hat der tropische Wirbelsturm schwer beschädigt, ganz zu schweigen von elektrischen Leitungen, die erneuert werden müssen.

Rund 70 Spenden kommen pro Tag rein

Allein die Sanierung des Gebäudes kostet 197 000 Euro. Zwar sei derzeit schwierig, an Baumaterial heranzukommen, „doch wir haben eine Baufirma gefunden, die die Dringlichkeit sieht und die Materialien liefern kann“, sagt Lingel. Hinzu kommen weitere rund 65 000 Euro für die Ausstattung: Ein kleiner OP-Raum soll eingerichtet werden, es braucht unter anderem Computer, Geräte für kleinere Operationen, ein EKG und Medikamente. 50 000 Euro sind für Kleingeräte wie Blutdruckmessgeräte, Augenspiegel oder Desinfektionseinrichtungen eingeplant.

60 bis 70 Spenden gingen täglich für das Projekt des Aalener Bündnisses ein, berichtet Lingel, der fest daran glaubt, dass die 300 000 Euro zusammenkommen. Daran glaubt auch Thilo Rentschler und sagt: „Das Besondere an der Ostalb ist: Wenn es wichtig und notwendig ist, stehen alle zusammen.“