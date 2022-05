Zwölfjähriger tritt Schwangeren in den Bauch

Kurz vor 19.30 Uhr haben sich in der Marienstraße in Heidenheim mehrere Personen geschlagen. Anlass soll, wie die Polizei mitteilt, die Schwangerschaft einer 16-Jährigen gewesen sein. Dies missfiel einer anderen Familie, weshalb sich die Beteiligten an der Zentralen Omnibushaltestelle trafen. Dort trat dann ein Zwölfjähriger der Schwangeren wohl zweimal in den Bauch. Dafür schlug ein anderer dem Jungen gegen den Kopf. Dieser holte daraufhin seinen Bruder und weitere Mitglieder der Familie zur Hilfe. Der Zwölfjährige erlitt leichte Verletzungen. Gerade als alle Beteiligten aufeinander einschlugen, kam die Polizei hinzu. Dies veranlasste den Großteil der Personen, zu flüchten. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun die Hintergründe und wer wen geschlagen hat.