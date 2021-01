Zwölf weitere Todesfälle im Ostalbkreis - Dagegen weiterhin moderates Infektionsgeschehen

Die Infektionskurve steigt im Ostalbkreis nicht mehr so rasant wie im vergangenen Herbst. Zumindest mit Blick auf die Neuinfektionen und aktiven Fälle. Doch die Todeszahlen steigen beinahe täglich. Erneut sind beim Landratsamt am Montag bis 24 Uhr zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden.

Wie jüngst bekannt wurde, sind in einem Altenheim in Schwäbisch Gmünd aufgrund eines Corona-Ausbruchs 18 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Fünf mehr als noch am Vortag bekannt gewesen sind. Doch die hohe Zahl vom Montag hat mit diesem Ereignis nur bedingt zu tun, so die Sprecherin des Landratsamts, Susanne Dietterle, auf Nachfrage.

Zwar seien einige der Fälle dort aktuell erfasst. Die „hohe Summe liegt aber auch an einer verzögerten Meldung“, berichtet Dietterle weiter. Bei den erfassten Daten handle es sich nicht um eine Echtzeit-Ansicht. Das Dashboard, das die Kreisverwaltung auf ihrer Webseite zur Verfügung stellt, zeige die Daten für den Tag, an dem sie an die Behörde übermittelt wurden. Gemeldet werden diese von den niedergelassenen Ärzten beziehungsweise den Kliniken. Dietterle: „Dies kann manchmal auch erst ein paar Tage nach dem Tod der Fall sein.“

Die Summe der Todesfälle beträgt mittlerweile für den Kreis seit März des vergangenen Jahres 199. So viele Todesfälle wie am Montag hat es seit Ausbruch der Pandemie im Ostalbkreis an nur einem Tag bislang noch nie gegeben. Zuletzt vermeldete das Landratsamt am 4. Januar neun Todesfälle. Vor allem seit Herbst steigen die Zahlen kontinuierlich an.

Und das, obwohl sich Neuinfektionen und derzeit Infizierte relativ moderat entwickeln beziehungsweise laut Dietterle sogar „deutlich rückläufig sind“. Warum also diese unterschiedliche Entwicklung?

Vom Ausbruch bis zur stationären Aufnahme vergehe eine gewisse Zeit, so die Landratsamtssprecherin. Dadurch entstehe ein „zeitlicher Nachlauf – leider auch, bis es zu Todesfällen kommt“. Dasselbe gelte für die Klinikbelegungen, berichtet Susanne Dietterle. Auch dort sei eine gewisse Entlastung erst eine Weile nach einer Entspannung bei den Neuinfektionen spürbar.

Die aktuellen Zahlen

Die Labore haben am Montag bis 24 Uhr lediglich 30 Neuinfektionen an die Gesundheitsbehörde übermittelt. Die Zahl der Gesamtfälle steigt somit auf 8614 seit 3. März vergangenen Jahres an. Davon gelten 7913 als genesen. Die aktiven Fälle haben sich um 29 verringert. Damit sind aktuell (Stand Montag) 502 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Der Inzidenzwert nähert sich der 100er-Marke. Innerhalb einer Woche haben sich 116 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Sars-CoV-2 infiziert.