Zwischen VfR und Kickers

Die Vorbereitung beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen ist wie am Schnürchen verlaufen, fast alle Dinge konnten so umgesetzt werden, wie es sich TSV-Trainer Beniamino Molinari vorgestellt hatte. An diesem Samstag (14 Uhr) kommt aber erst die wichtigste Aufgabe: Der Ligaauftakt daheim gegen den 1. FC Heiningen.

Natürlich war die Freude über den 1:0-Pokalerfolg gegen den Regionalligisten VfR Aalen riesig, doch Mannschaft und Trainer hatten sich lediglich am Mittwochabend ein kleines, leises Feiern geleistet – am Donnerstag stand schon wieder das Training an, das natürlich den Fokus auf die Heininger richtete. „Wir müssen es echt dosieren aktuell. Nach dem VfR-Spiel sind auch wieder einige Spieler gehumpelt. Unsere beiden Physios leisten derzeit wirklich gute Arbeit. Dann schauen wir mal, wer am Samstag zur Verfügung steht, da müssen wir schon aufpassen“, sagt Molinari. Der TSV-Trainer muss nun den Spagat hinbekommen: Die Freude über die beiden Pokalhighlights – in der kommenden Woche geht es gegen die Stuttgarter Kickers – nicht allzu sehr eindämmen, andererseits die Wichtigkeit der Aufgabe in der Liga in den Mittelpunkt rücken. Der TSV-Übungsleiter veranschaulicht es aber recht pragmatisch: „Wir müssen begreifen, dass die komplette Vorbereitung dazu diente, um beim ersten Punktspiel bereit zu sein. Wir haben jetzt zehn Spiele gehabt, davon neun gewonnen und eines unentschieden gespielt. Wenn ich morgen aber auf die Tabelle schaue, dann steht da immer noch: Essingen, null Punkte. Wir nehmen nichts mit in die Runde, das muss uns allen klar sein“, so Molinari.

Bei aller Euphorie, die gerade beim TSV vorherrscht, gibt es aber auch einige Wermutstropfen. So ist Stergios Dodontsakis mit Rückenbeschwerden fast die gesamte Vorbereitung ausgefallen und steht vorerst nicht zur Verfügung. Julian Biebl fiel auch in den vergangenen beiden Pokalspielen aus, er ist fraglich. Doch auch ohne Biebl steht der TSV derzeit sehr gut, was natürlich auch an den beiden Neuzugängen Patrick Auracher und Tobias Feisthammel liegt, aber auch an Yamoussa Camara, den Molinari vor allem in den vergangenen beiden Partien hervorhob.

Zu den erfahreneren Akteuren beim TSV zählt auch Felix Nierichlo, der ins selbe Horn bläst wie sein Trainer: „Wir müssen den Pokal ausblenden. Das Pokalspiel können wir natürlich aber vom Selbstvertrauen her mitnehmen gegen Heiningen, mehr aber nicht. Wir werden weiter von Spiel zu Spiel denken.“ Damit fahren die Essinger bereits seit über einem Monat recht gut – und werden es versuchen, beizubehalten.