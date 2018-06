Zwischen Himmel und Wellen

Aufatmen und die Seele baumeln lassen zu können – im Urlaub ist dazu Gelegenheit. Doch für Familien, die ein Kind, den Vater oder die Mutter verloren haben, ist der Schritt in ein unbeschwertes Urlaubsleben schwer und oft unmöglich. Das Projekt „Segeltaxi – Familien aufs Boot“ möchte ihnen ein Stück Lebensqualität vermitteln und sie stärken.

25 Männer, Frauen und Kinder aus Ostwürttemberg, Tübingen und Bayern stechen in den Pfingstferien wieder in See. Sie alle eint ein schwerer Schicksalsschlag. Auf ihrem einwöchigen Segeltörn von Rijeka durch die nordkroatische Inselwelt bis nach Zadar haben sie die Gelegenheit, Abstand von zu Hause zu bekommen, abzuschalten und Neues zu erleben. Dabei werden sie in der Trauer um einen geliebten Menschen in verständnisvoller Gemeinschaft aufgefangen. Der Koordinator des Malteser Kinder- und Jugendhospizdienstes Ostalb-Heidenheim, Georg Gärtner, die Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin Gerda Prasser und die Hospizbegleiterin Deborah Prasser betreuen sie während der gesamten Reise, nehmen sich Zeit für Gespräche und gemeinschaftliche Aktivitäten.

Die Idee des Segeltaxis wurde von einem tapferen Jungen geboren, der mit vier Jahren an Leukämie erkrankte und im Alter von neuneinhalb Jahren gestorben ist: Hannes Schiele war ein begeisterter Segler. Er träumte davon, auf einem kleinen Segelboot gegen Bezahlung Gäste über den Bucher Stausee bei Aalen zu fahren. Das eingenommene Geld wollte er Menschen geben, die es dringend benötigten. Zur „Firmengründung“ entwarf er den bunten Schriftzug „Segeltaxi“.

Umsetzen konnte Hannes seine Geschäftsidee nicht mehr. Doch seine Eltern Lothar Schiele und Ksenija Kreutz-Schiele ließen seine Idee weiterleben, übernahmen sein Segeltaxi-Logo und gründeten die Aktion „Segeltaxi“ mit dem Ziel, Spendengelder zu sammeln. Das „Segeltaxi-Fest“ am Bucher Stausee, das in diesem Jahr am 24. und 25. Juni stattfindet, ist inzwischen eine Institution, bei der alljährlich viel Geld gesammelt wird. Dieses Geld kommt auch dem Projekt „Segeltaxi –Familien aufs Boot“ zugute, das in diesem Jahr zum vierten Mal stattfindet.

Infos unter www.segeltaxi.com

