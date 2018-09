Zweites Spiel, zweites Heimspiel

Die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen treten an diesem Samstag (19.30 Uhr) in der Limeshalle zu ihrem zweiten Heimspiel in der Württembergliga-Süd an. Der TSV Zizishausen, frischer Aufsteiger aus der Landesliga, ist Gegner in dieser Partie.

Mit einer Niederlage von 22:28 mussten sich die Handballerinnen der SG2H im ersten Heimspiel der Saison gegen den TV Reichenbach nach langen 60 Minuten geschlagen geben. Nun gilt es im zweiten Heimspiel von Beginn an hellwach zu sein. Der Aufsteiger, TSV Zizishausen, ist ein alt bekannter Gegner, der nun, in veränderter Aufstellung, wieder in der Württembergliga mitmischt. Mit demselben Ehrgeiz und Mut wollen die Damen der SG2H an die guten Aktionen, des vergangenen Spiels anknüpfen. Das Ziel ist es noch konzentrierter und wacher zu bleiben, um mögliche Chancen zu 100 Prozent nutzen zu können.