Zweites Endspiel für MADS Ostalb

Im vorletzten Heimspiel der Saison empfangen die Regionalliga-Volleyballer der SG MADS Ostalb den aktuellen Tabellenvierten Allianz Stuttgart. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Karl-Weiland-Halle.

Der besondere Reiz dieser Begegnung liegt darin, dass das zweitjüngste jüngste Team der Liga, die SG MADS Ostalb auf die Mannschaft mit den höchsten Durchschnittsalter trifft. Das Team aus der Landeshauptstadt liegt jenseits von Gut und Böse in der Tabelle und hat bisher eine sehr positive Saisonbilanz aufzuweisen. Nahezu alle Spieler waren noch vor wenigen Jahren in der 2. Bundesliga aktiv und haben wohl die größte Spielerfahrung in der gesamten Regionalliga aufzuweisen. Das komplette Team ist im Durchschnitt deutlich über 30 und ist aktueller Deutscher Meister der Senioren.

Im technisch taktischen Bereich kann den Routiniers aus der Landeshauptstadt sicherlich kein Gegner das Wasser reichen. Während die Athletik bei den im Schnitt schon etwas älteren Akteuren etwas nachgelassen hat. Das Hinspiel in Stuttgart wurde den Hauptstädtern unverständlicherweise für die SG MADS kampflos zugesprochen, weil die Ostälbler noch keinen aktuellen Impfstandard aufweisen konnten. Die Stuttgarter indessen waren damals mit einer Spielverlegung einverstanden.

Das Team von der Ostalb musste in den vergangenen zwei Spielen zwei unglückliche Niederlagen, trotz phasenweise herausragender Leistung, hinnehmen. Es gilt daher endlich, in den entscheidenden Phasen des Spiels die volle Konzentration aufrecht zu erhalten um bei den wichtigen Punkten bestehen zu können. Es ist zu erwarten, dass das junge MADS-Team den Routiniers aus der Landeshauptstadt erbitterten Widerstand leisten wird und die Gäste schon eine Topleistung hinlegen müssen, um aus der Ostalb als Sieger heimreisen zu können. Die Aalener Volleyballfans dürfen sich also auf ein spannendes Match mit den gewohnt starken Abwehrleistungen der Gastgeber freuen.

Personell sollten alle Corona-Ausfälle wieder fit sein, damit die Ostälbler vielleicht zum ersten Mal in diesem Jahr mit komplettem Kader antreten können.