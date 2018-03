Zweiter Sieg in Serie

Spannender hätte es am Ende nicht sein können: Nachdem Fußball-Verbandsligist TSV Essingen lange Zeit einem 0:1 hinterhergelaufen ist, haben Stani Bergheim (75.) und dann Patrick Faber die Partie gegen die TSG Öhringen noch zum eigenen 2:1-Sieg gedreht. „Glücklich und unverdient – aber völlig egal“, hat entsprechend das erste Fazit von TSV-Trainer Dennis Hillebrand nach dem zweiten Sieg in Serie gelautet.

Ähnlich wie schon die TSG Tübingen operierte Öhringen mit frühem Pressing, was dem TSV anfangs überhaupt nicht gefiel. Dennoch hatten die Gastgeber die erste Möglichkeit. Nach einer Ecke landete der Ball vor den Füßen von José Gurrionero, doch dessen Schuss aus kurzer Distanz wurde soeben noch geklärt (4. Minute). Acht Minuten später war Gurrionero am eigenen Sechzehner nicht im Bilde, doch TSV-Schlussmann Philipp Pless verhinderte Schlimmeres. Die Öhringer bekamen fortan Oberwasser. Volkan Demir tauchte alleine vor Pless auf, doch dieser blieb lange stehen und parierte überragend und auch beim Nachschuss war er zur Stelle (16.). In der Offensive lief es häufig über links und hier über Maximilian Eiselt. Eine Flanke von ihm erreichte Stani Bergheim hauchdünn nicht (20.). Dann aber präsentierte sich die Essinger Abwehr abermals löchrig. Nach einem Einwurf kam Nicola-Yannick Sasso im Strafraum zum Schuss, verzog aber (34.). Christian Essig hätte mit seinem Eckstoß fast für ein Eigentor gesorgt, doch den Kopfball rettete ein Gästeakteur auf der Linie (40.).

Die zweite Halbzeit beginnt schlecht

Die zweite Halbzeit – Hillebrand brachte Simon Köpf und Patrick Faber für Jens Malitzke und Julian Biebl – begann denkbar schlecht für die Gastgeber. Nachdem die Essinger den Ball nicht richtig geklärt bekommen hatten, marschierte Markus Herkert alleine auf Pless zu – und wieder hielt der TSV-Schlussmann überragend. Die Essinger Hintermannschaft schaute jedoch nur zu und so hatte Öhringens Demir alle Zeit der Welt und schob den Nachschuss trocken ins kurze Eck zur 1:0-Gästeführung ein (49.).

Dieser Treffer hatte gesessen, zunächst kam nichts von den Gastgebern. Dann aber berappelte sich der TSV wieder. Timo Zimmer hätte nach einer Eiselt-Flanke zwingend treffen müssen, rauschte aber am Ball vorbei (55.). Ein Essig-Freistoß landete in der Folge in den Armen von Schlussmann Ruben Götz (60.). Essingen drückte weiter, zunächst aber noch nicht effektiv genug. Dann aber tankte sich der eingewechselte Jonathan Sedlmayer auf der rechten Seite gleich gegen mehrere Gegenspieler durch. In der Mitte lauerte Daniel Serejo, doch bei dessen Abschluss war auch noch ein Abwehrbein dazwischen, so dass der Ball knapp am Tor vorbeiflog (73.). Dann aber war es soweit. Über Eiselt und Faber flog der Ball zurück in den Rückraum, wo der seit der 35. Minute mit einem Turban agierende Bergheim lauerte und volley zum 1:1 einschoss (75.). Jetzt wollte der TSV auch den Sieg, die Öhringer schienen mit dem Punkt zufrieden zu sein. Viele Nickligkeiten prägten fortan das Spielgeschehen, mit vielen gelebn Karten. Als dann ein weiterer Freistoß von Essig von Götz pariert wurde, dachten schon alle, dass es das gewesen sei. Doch Faber hatte noch eine Idee: mit Glück und Geschick behauptete er in einer undurchsichtigen Szene am Strafraum den Ball, schloss ab – und der Ball landete tatsächlich noch abgefälscht im Tor (90.+3). „Das war heute unser schlechtestes Spiel nach der Winterpause, wir hatten keinen Zugriff auf das Spiel. Schon bis zur Pause haben wir uns bei Plessi bedanken müssen, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Erst nach dem 1:1, das aus dem Nichts gefallen ist, haben wir wieder an uns geglaubt“, fasste Hillebrand recht humorlos zusammen.