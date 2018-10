Zweiter Saisonsieg für MADS-Damen

Beim Aufsteiger TSV Kleinsachsenheim funktionierte die ansonsten sehr stabile Annahme der Volleyball-Landesliga-Damen der SG MADS Ostalb nicht wie im ersten souverän gespielten Match in Remshalden, so dass die Gastgeber mit ihren groß gewachsenen Angreiferinnen gut ins Spiel fanden und sich den ersten Satz mit 22:25 geschlagen geben mussten. Am Ende stand ein 3:2-Sieg (22:25, 27:25, 25:12, 25:23, 15:11).

Auch im zweiten Abschnitt lief das Spiel der MADS-Damen nicht so rund wie gewohnt, vor allem im Blockbereich waren die Schwächen nicht zu übersehen. Es spricht für die absolut intakte Moral der Aalener, dass dieser dank einer vorbildlichen kämpferischen Einstellung, mit 27:25 an das Ostalbteam ging. Völlig von der Rolle waren die Gäste in Satz drei, die Kleinsachsenheimer hatten keinerlei Probleme diesen mit 25:12 für sich zu entscheiden. Eine taktische Umstellung der MADS-Damen in Satz vier brachte sie wieder ins Spiel, der Ausgang war wiederum hat umkämpft und ging mit 25:23 an die Gäste. Im entscheidenden Tie-Break brachte eine Aufschlagserie von Anja Plewe den entscheidenden 12:6-Vorsprung, den die Aalener routiniert mit 15:11 nach Hause brachten. Mit diesem mühsamen 3:2-Erfolg bleiben die MADS-Damen auch im zweiten Saisonspiel weiterhin ungeschlagen.