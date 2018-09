Zweiter Heimkampf, zweite Pleite

Nicht vom Glück verfolgt haben die Oberliga-Ringer der KG Fachsenfeld- Dewangen auch im zweiten Heimkampf der Saison nicht gewinnen können. Gegen den TSV Ehningen musste die KG demnach eine unnötige 12:19-Niederlage einstecken. KG Ringer Ralf Pfisterer hatte seinen Gegner am Rande einer Schulterniederlage und musste sich dann kurz vor Schluss selbst auf Schultern geschlagen geben. Auch Holger Fingerle hatte bereits einen 8:0-Vorsprung und konnte diesen nicht in einen Punktsieg ummünzen.

57 kg (F): KG-Ringer Ralf Pfisterer ging mit einem Beinangriff in Führung den dann Sulejman Ajeti zum 2:2 ausglich. Kurz vor der Halbzeit startete Pfisterer einen weiteren Angriff brachte seinen Gegner in die gefährliche Lage aus der sich sein Gegner nur durch den Pausengong retten konnte. Nach der Halbzeit kam der Gast besser auf und konnte dann in der sechsten Minute Pfisterer mit einer Schleuder in die gefährliche Lage bringen und gewann auf Schultern.

130 kg (G): Ausgeglichen verlief der Kampf zwischen Max Knobel und dem Ehinger Daniel Vollmer. Der Gast rang etwas offensiver und konnte den Kampf knapp mit 4:2 Punkten für sich entscheiden.

61 kg (G): KG-Ringer Masoad Hassani rang gegen den jugendlichen Jonathan Kempf offen. Das Jugendtalent konnte mit zwei geschickten Hüftschwüngen in Führung gehen, wobei Hassani beim ersten Hüftschwung seinen Gegner noch übertragen konnte. Beim zweiten Hüftschwung gab es kein entrinnen mehr und der Gästeringer gewann entscheidend.

98 kg (F): Zu Beginn des Kampfes konnte KG-Ringer Holger Fingerle mit einem Armzug und mit einem Dreher in Führung gehen. Beim Stande von 8:0 dachten alle an einen Punktsieg für Fingerle. Doch mit zunehmendem Kampfverlauf drängte Micheil Tsikovani seinem Kontrahenten seinen Ringstil auf und konnte somit immer wieder punkten. In einem starken Kampf setzte sich der Gast dann mit 15:10 durch.

66 kg A (F): Zur Aufholjagd setzte dann KG-Ringer Enio Kertuscha an. Gegen den gewiss nicht schlechten Vlasios Zormpas reichte eine Bodenbeherrschung mit anschließender Durchdreherserie um den Kampf innerhalb von zweieinhalb Minuten mit 16:0 Punkten zu gewinnen.

86 kg B (G): KG-Ringer Michael Eckstein hatte gegen Mathias Drechsel körperliche Nachteile. Dies wusste der Gast geschickt auszunutzen und konnte seinen Punktestand zumeist mit Drehern kontinuierlich ausbauen. Kurz nach der Pause gewann der Gast technisch überlegen.

71 kg (G): Nico Weingart rang gegen den Ehninger Sebastian Sander konzentriert und drängte den Gast in die Defensive. Zu keinem Zeitpunkt verlor Weingart die Kontrolle über den Kampf und konnte verdient mit 6:0-Punkten gewinnen.

80 kg (F): Das fünf Kilogramm Gewichtmachen merkte man KG-Ringer Christian Pfisterer im Kampf gegen Lars Platter an. Dennoch bestimmte Pfisterer den Kampf und konnte mit seinen Angriffen bzw. Konteraktionen einen sichern 7:1-Punktsieg verbuchen. Kampfstand 8:15

75 kg A (F): KG-Ringer Jonas Heib hatte mit Mateusz Dariusz Kampik einen starken Gegner. Bis zur Halbzeit ließ Heib seinen Gegner nur einen knappen Vorsprung. Im zweiten Abschnitt konnte dann Kampik am Boden Punkte sammeln und schulterte Heib in der vierten Minute. Kampfstand 8:19.

75 kg B (G): Wiederum eine starke Leistung zeigte KG-Ringer Nicklas Haßler gegen Marc Luithle. Der Gast hatte gegen die konsequente Ringweise von Haßler keine Chance.