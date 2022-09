Zweiter Heimerfolg für die SG MADS Ostalb

In der Aalener Karl-Weiland-Halle haben die Volleyballer der SG MADS Ostalb das Oberliga-Spiel gegen den SSV Geißelhardt deutlich mit 3:0 gewonnen.

Schon im ersten Satz gegen den zweiten Gegner SSV Geißelhardt, konnten die Ostalbvolleyballer den Schwung vom ersten Heimsieg mitnehmen. Eine konstant gute Annahme durch Lukas Schmid und Manuel Fuks ermöglichte es, Zuspieler Dominik Kelsch alle fünf Angreifer zu bedienen. Diese nutzen ihre Chancen konsequent, die Gastgeber konnten sich einen sicheren Vier- oder Fünf-Punkte-Vorsprung erspielen. Vor allem mit ihrem Schnellangriffen über die Mitte konnten sich die Gäste wieder auf einen Zwei-Punkte Rückstand herankämpfen. Der MADS-Schnellangriff, mit Jonas Brenner und Christoph Klein, lief aber weiterhin hervorragend - die Ostälbler konnten sich den Anfangssatz mit 25:18 sichern.

Eine Serie von druckvollen Sprungflatteraufschlägen durch Jürgen Anciferov, wirbelte die Gäste- Annahme gehörig durcheinander: Schnell hatte sich das MADS-Team einen 7:1-Vorsprung erspielt. Kleinere Ungenauigkeiten im Zuspiel und Angriff blieben ohne Folgen, da Lukas Schmid mit perfekter Annahme seinem Team einen ständig guten Spielaufbau ermöglichte. Mit einer Serie von sechs knallharten Sprungaufschlägen, sicherte er den 25:18-Erfolg im zweiten Satz.

Ein nahezu fehlerlos spielender Gastgeber ließ den Geißelhardtern im dritten Satz nicht den Hauch einer Chance. Lukas Schmid und Manuel Fuks baggerten die gegnerischen Aufschläge perfekt nach vorn. Die Zuspieler Dominik Kelsch und Johannes Kamper beeindruckten mit präzisen Pässen über alle Positionen, Jonas Brenner und Christoph Klein über die Mitte, Fabian Dietz, Niklas Bareiß und Jürgen Anciferov über außen versenkten fast jeden Ball im gegnerischen Feld: Die Gäste wurden mit 25:12 deklassiert. Mit sechs Punkten und 6:0-Sätzen haben die Aalener Volleyballer einen perfekten Saisonstart hingelegt und sich an die Tabellenspitze gesetzt.

Schon im ersten Auswärtsspiel am kommenden Samstag (15 Uhr) bei der Allianz Stuttgart folgt ein härteres Match und eine Standortbestimmung, ob sich die Ostälbler auch gegen stärkere Gegner in Auswärtsspielen behaupten können. In der Tabelle rangieren die Stuttgarter mit ebenfalls sechs Punkten und 6:2-Sätzen auf dem zweiten Tabellenplatz. Für Frieder Henne und sein Team steht also ein Topspiel an.