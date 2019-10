Zweiter! Der Wahnsinn geht weiter

Vor heimischer Kulisse hat der TSV Ellwangen am vergangenen Samstag gegen die Kader-Mannschaft des Volleyball Stützpunkts Friedrichshafen einen 3:1-Sieg eingefahren. Somit bleiben die Virngrund-Recken als Aufsteiger in die Oberliga weiterhin ungeschlagen und rücken nun sogar auf Tabellenplatz zwei vor.

Zwei Stunden vor Spielbeginn erreichte Trainer Jürgen Schwenk die Nachricht, dass neben dem auf Hochzeitsreise befindlichen Michael Mahler auch der zweite etatmäßige Mittelblocker Linus Liss krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stehen wird.

Kurzerhand rückte Julius Gaugler auf die ungewohnte Mittelposition, lieferte dort jedoch eine sehr passable Leistung über weite Strecken der Partie. Jedoch waren auch die Gäste ohne vollständigen Kader an die Jagst angereist. VLW-Verbandstrainer Andi Elsässer musste auf drei Leistungsträger verzichten und konnte mit insgesamt sieben angereisten Spielern taktisch wenig Einfluss nehmen.

Konzentrierte Annahme

So konnte der TSV im ersten und auch im zweiten Satz über eine sehr konzentrierte Annahme vor allem über die Außenposition IV viel Druck auf die Gäste ausüben.

Rasch gelang es dem TSV in beiden Sätzen einen komfortablen Vorsprung zu erspielen und die Sätze ohne große Mühe mit 25:17 und 25:10 einzufahren. Durch Verletzung reduzierte sich der Gästekader im zweiten Durchgang sogar auf sechs Spieler, wodurch sich der Gästetrainer sämtlicher Wechseloptionen geraubt sah. Wer jedoch an einen klaren, raschen 3:0 -Sieg glaubte, sah sich im dritten Satz getäuscht. Auf Ellwanger Seite musste Libero Markus Schimpf wegen einer Fußverletzung auf die Bank – für ihn rückte Janos Schaller ins Team. Gleichzeitig brachte der Ellwanger Coach noch auf vier weiteren Positionen neue Kräfte ins Spiel.

Die Aufschläge der Gäste kamen nun deutlich druckvoller und waren weniger fehlerhaft, so dass die Ellwanger Annahmeleistung deutlich an Qualität einbüßte. Vor allem Außenangreifer Anton Jung gelang es mehrfach durch gewaltige Sprungaufschläge direkt zu punkten. Was die Gästeformation in dieser Phase ablieferte ließ erkennen, warum die Schützlinge von Andi Elsäßer zu Württembergs besten Nachwuchsvolleyballern zählen. Mit 22:25 Punkten ging der Satz an die Häfler Jungs. Im vierten Satz stellte Trainer Jürgen Schwenk seine Virngrund-Recken mit Ausnahme der Liberoposition auf die Anfangsformation zurück und forderte eine Reaktion seiner Mannschaft. Vor allem die verbesserte Block- und Feldabwehrleistung verschaffte dem TSV den notwendigen Auftrieb, um wieder zurück ins Spiel zu finden.

Tübingen zu Gast

In einer in dieser Phase auf Augenhöhe geführten Partie konnte sich dann in der Crunchtime der TSV den notwendigen Vorsprung verschaffen und gewann den Satz mit 25:22 und somit die Partie in 3:1-Sätzen. Damit rückt der TSV in der Tabelle auf Platz zwei vor. Am Samstag ist Mitaufsteiger Tübingen zu Gast.