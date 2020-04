Zweiter Corona-Todesfall im Ostalbkreis - Zehn Tote im bayerischen Nachbarkreis

Das Gesundheitsamt des Ostalbkreises hat am Mittwochnachmittag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Weitere Informationen zu Geschlecht oder Alter des oder der Verstorbenen liegen nicht vor.

Auch die Nachbarkreise haben mehrere Todesfälle gemeldet. Im bayerischen Donau-Ries-Kreis ist die Zahl von zwei auf zwölf gestiegen. Laut Landratsamt seien zehn Bewohner eines Altersheims an Covid-19 verstorben. Zudem vermeldete die Behörde einen weiteren Fall.

Nachdem am Dienstag die Fallzahlen in einigen Kreisen zurückgegangen sind, vermelden die Behörden am Mittwoch wieder einen Anstieg. Die Kurve der Infektionen steigt demnach weiter stark an.

So ist die Lage in der Region

Der Ostalbkreis ist mit 560 bestätigten Covid-19-Fällen nun auch wieder der am stärksten betroffene Kreis der Region. Zwischenzeitlich hatte der Rems-Murr-Kreis die traurige Führung übernommen.

Die Landratsämter stellen nicht überall dieselben Informationen zur Verfügung. Schwäbische.de sammelt hier, was vorliegt.

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 560 - Anstieg um 46 zum Vortag

Aus Isolation entlassen: 202

Aktive Fälle: 356

† 2

Rems-Murr-Kreis

Infizierte (gesamt): 555 - Anstieg um 36 zum Vortag

† 4

Landkreis Donau-Ries

Infizierte (gesamt): 113 - Anstieg um 20 zum Vortag

† 12

Landkreis Heidenheim

Infizierte (gesamt): 227 - Anstieg um neun zum Vortag

Genesene Patienten: 40

† 4

Das Landratsamt hat am Mittwoch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Ein mehr als 90 Jahre alter Mann soll demnach bereits vor einigen Tagen verstorben sein. Das Sozialministerium führte den Todesfall bereits Anfang der Woche in der Statistik.

Landkreis Schwäbisch Hall

Infizierte (gesamt): 476 - Anstieg um 39 zum Vortag

Genesene Patienten: 131

† 12

Landkreis Göppingen

Infizierte (gesamt): 450 - Anstieg um 49 zum Vortag

Genesene Patienten: 117

† 10

Zehn Tote in Seniorenheim

Wie das Gesundheitsamt des Landratsamts Donau-Ries am Mittwoch gemeldet hat, ist im Seniorenheim in Harburg ein weiterer Mensch verstorben. Damit sind in dem Heim bereits neun Todesfälle eingetreten.

Bei zwei der Verstorbenen haben die Testungen bereits den eindeutigen Nachweis auf eine Infektion mit dem Corona-Virus ergeben. Aufgrund der epidemiologischen Erkenntnisse könne laut Landratsamt davon ausgegangen werden, dass alle Verstorbenen dem Covid-19-Ausbruch zuzurechnen sind.

Das Gesundheitsamt habe jetzt „alle erforderlichen Maßnahmen zum bestmöglichsten Schutz der Bewohner des Heimes und des Pflegepersonals eingeleitet“, versichert die Behörde.

Man stehe hierzu in engem Kontakt mit der Regierung von Schwaben. Darüber hinaus seien bereits auch alle dem Gesundheitsamt genannten Mitarbeiter des Seniorenheims getestet worden.

Senior lehnt maschinelle Beamtung ab und stirbt

Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ist im Stiftungskrankenhaus in Nördlingen zu beklagten. Hier soll die Person „in fortgeschrittenem Alter“ auf intensivmedizinische Maßnahmen, unter anderem auch auf eine maschinelle Beatmung, verzichtet haben.

Da mit der steigenden Anzahl der Infizierten und der hiermit verbundenen Zahl der Kontaktpersonen auch die Anforderungen an das Gesundheitsamt steigen, wurde die Abteilung mit weiterem Personal verstärkt.

Am 1. April wurden von der Regierung von Schwaben zwei Ärzte, jeweils in Teilzeit, zur Unterstützung zugewiesen. Außerdem wurden schon vor einiger Zeit sogenannte Ermittlerteams gebildet, die das Gesundheitsamt bei der Feststellung und Betreuung von Personen unterstützen, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten.

Nachdem sich abzeichnete, dass diese Teams aufgrund der steigenden Fallzahlen nicht mehr ausschließlich aus den Mitarbeitern des Landratsamtes gebildet werden können, wurden nun vom Freistaat Lehrer, angehende Gerichtsvollzieher und Mitarbeiter von anderen Ämtern für diese Tätigkeit am Gesundheitsamt des Landratsamtes vermittelt.

Zudem hat der Kreis ein Corona-Testzentrum auf dem Gelände des Kreisbauhofes in Monheim eingerichtet. Es soll erstmals am Donnerstag an den Start gehen.

Insolvenzen bei Fastfood-Betreiber

Der in Ellwangen ansässige Gastronomiebetrieb Toma Gastro hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen betreibt sechs Burger-King-Schnellrestaurants entlang der Autobahnen A3, A6 und A9 und beschäftigt rund 150 Mitarbeiter.

Landrat Klaus Pavel verlängert womöglich Amtszeit

Eigentlich wollte der Landrat des Ostalbkreises, Klaus Pavel, seine Laufbahn im Juni beenden. Doch die Corona-Krise könnte das nun verhindern.

Pflegedienstleistern geht das Personal aus

Die 24-Stunden-Betreuung ist ohne osteuropäische Helferinnen nicht machbar. Noch sind viele von ihnen im Land. Doch Pflegevermittler auf der Ostalb sorgen sich um den Nachschub.

Aalener Tafel öffnet

Der Aalener Tafelladen öffnet für zwei Tage. Aufgrund einer Lebensmittelspende kann die Tafel zeigen, dass sie die Bedürftigen nicht vergessen hat.

