Zweite Niederlage für Ellwanger Frauen

Am zehnten Spieltag der Landesliga haben es die Fußballerinnen des FC Ellwangen mit dem TSV Heumaden zu tun bekommen. Eine unzureichende Mannschaftsleistung und drei Gegentore bedeuteten am Ende die zweite Saisonniederlage der Ellwangerinnen. 0:3 hieß es am Ende.

Auf ungewohnt kleinem Kunstrasenplatz startete der FCE schlecht in die Partie. Zu viele Abspielfehler bei eigenen Angriffsversuchen und ein teilweise lethargisches Abwehrverhalten führten dazu, dass die Heimelf die Spielführung übernahm. Tatjana Mang erzielte in der 26. Minute das 1:0. Nach dem Rückstand kam der FC Ellwangen besser ins Spiel und erspielte sich Tormöglichkeiten über Jana Ebert und Emilie Baier. Das Aluminium verwehrte an diesem Tag jedoch den Ausgleichstreffer.

Auch in der zweiten Hälfte agierte der FC Ellwangen fahrig. Über weite Strecken fehlte der Elf von FCE-Trainer Wulf Saur durch fehlende Zuordnung und Einsatzbereitschaft der Zugriff zum Spiel. Heumaden nahm Ellwangens gebrauchten Tag dankend an und erzielte noch zwei weitere Tore zum 3:0. Der FC Ellwangen rutscht damit auf den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Landesliga ab. Am kommenden Sonntag empfängt der FC Ellwangen den Tabellenzweiten aus Jebenhausen.