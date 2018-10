Zweite Niederlage für U 17 des FC Ellwangen

Die U 17-Fußballerinnen des FC Ellwangen haben zum zweiten Mal in der Saison verloren und belegen somit momentan den siebten Platz in der Oberliga. Der FCE unterlag dem TuS Migolsheim mit 0:2 (0:2).

Der Start in die erste Hälfte der Partie lief nicht optimal für den FCE-U 17. Sie wurden von dem schnellen Spiel der Gäste aus Mingolsheim überrascht und mehrmals von ihnen überrannt. Aber die Ellwangerinnen bekamen diese Angriffe gut unter Kontrolle. Aus einem dieser Angriffe entstand in der siebten Minute ein Eckball, der durch einen Absprachefehler in der Abwehr den Weg ins Tor fand. Direkt nach dieser Aktion gelang den Mingolsheimerinnen in der zehnten Minute ein weiteres Tor.

Danach fingen sich die Jagsttalerinnen und so gab es, neben weiteren Torschüssen der Gegner, auch einige Torchancen für die Ellwangerinnen. Dennoch endeten die ersten 40 Minuten mit einem verdienten 0:2-Rückstand. Die zweite Hälfte fing mit einer deutlich besseren Leistung der Gastgeberinnen an. Sie spielten aggressiver und mit mehr Einsatz, wodurch in der 64. Minute eine Torchance entstand. Jana Köder brachte den Ball perfekt auf Lisa Rademachers Fuß, die den Ball nur knapp am Pfosten vorbeischoss. Die U17 aus Mingolsheim hielt dagegen und brachte das Spiel wieder unter ihre Kontrolle.

Letzte Aktion gehört dem FCE

Aber es gelang ihnen trotz einiger Chancen kein Tor mehr. Die letzte Aktion gehörte der Heimmannschaft. Jana Köder schoss, nach einem Pass von Carla Fürst, auf das Tor, aber die Torhüterin der Gäste parierte den Ball und so endete das Spiel mit einem verdienten 2:0 für Mingolsheim. Das nächste Spiel findet am kommenden Samstag auswärts gegen den Favoriten aus Tettnang statt.