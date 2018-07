Zweite Chance für den Schulranzen

Beteiligte Schulen sind: Karl-Kessler-Schule, Kopernikus-Gymnasium und Schloss-Schule Wasseralfingen, Kappelbergschule Hofen, Greutschule Aalen, Langertschule Aalen, Grauleshofschule Aalen, Härtsfeldschule Neresheim, Werkmeister-Gymnasium Neresheim. Die Abgabe ist auch im neuen Fair-Kauf-Laden der Caritas in Aalen, bei den Aalener Maltesern sowie in den Pfarrbüros in Wasseralfingen und in Neresheim möglich.