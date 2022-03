Zweimal Silber für Carolin Morassi

In der Faschingsferienwoche ist noch hart trainiert worden – ein kleines Trainingslager fand im Aalener und Heidenheimer Becken statt und im Sportivo der Aalener Sportallianz wurde das Landtraining durchgezogen. Danach folgte das Internationalen Hi-Point Meeting in Zürich für fünf Schwimmer der Aalener Sportallianz.

Mit der harten Trainingswoche und dem anschließenden Wettkampfwochenende kam Johanna Gölder sehr gut zurecht. Die 16-Jährige stellte drei persönliche Bestzeiten auf und startete insgesamt viermal.

Sie sprintete die 50 Meter (m) Freistil in 29,56 Sekunden (sek) und 50 m Brust in 41,09 und zum ersten Mal deutlich unter fünf Minuten schwamm sie 400 m Freistil auf der Langbahn in 4:57,20 Minuten (min). „Die Technikumstellungen zeigen Wirkung, das freut uns immer“, meinte ihr Trainer Peter Rothenstein zu den Leistungen.

Beim Züricher Wettkampf gab es keinerlei Corona-Einschränkungen von daher war es auch für alle Teilnehmer ein besonderer Wettkampf, der ihnen zeigte, wie es vor über zwei Jahren einmal war. Alles ist doch sehr viel anders geworden durch die Pandemie – Wettkämpfe gibt es seltener, eine weitere Anreise muss in Kauf genommen werden, im Bad gibt es bestimmte Wege, kürzere Pausen, mit all dem müssen die Sportler jedes Mal aufs Neue klar kommen.

Tom Gentner startete zum ersten Mal über 50 m Schmetterling und beendete mit guten 33,96 sek diese Strecke. Über die anderen Strecken, Rücken und Freistil, spürte er die harte Trainingswoche und sein Trainer stellte fest: „Dass wir an den Wenden noch fleißig üben werden.“

Den Übergang nach der Wende in die Schwimmstrecke wollen beide in den nächsten Woche verstärkt trainieren. Oliver Hummel kam aus einem Kurztrainingslager von Fuerteventura direkt nach Zürich und erzielte gute Ergebnisse über 100 m Schmetterling und Brust. Er lag nur wenige Zehntel von seinen Bestzeiten entfernt.

„Aus dem vollen Training heraus, sind diese Zeiten wirklich gut“, freute er sich zusammen mit seinem Trainer. Eine Bestzeit kam über 400m Freistil hinzu. Nach 4:42,97 Minuten schlug er an. Zweimal stand Carolin Morassi auf dem Silberpodest und verfehlte ihre Bestzeit über 200 m Lagen nur um 44 Zehntel. Nur knapp über der Bestzeit anzuschlagen auf einer Nebenstrecke gefiel ihr und Peter Rothenstein sehr gut. Vor- und Endlauf bestritt sie über 200 m Schmetterling und wurde ebenfalls mit Silber belohnt.

Ihr Bruder Julian kam ebenfalls nach dem Trainingslager mit seinen fünf Rennen sehr gut zurecht. Als älterer Schwimmer ist die Muskulatur nach der intensiven Trainingsbelastung sehr müde, so dass er länger regenerieren muss.

Dann kann er bei den nächsten Wettkämpfen noch näher an seine persönlichen Bestzeiten heran schwimmen. Über 200 m Freistil bestritt er das B-Finale und konnte sich um einen Platz verbessern, 15. wurde er am Ende und er schwamm im B-Finale so schnell, wie am Vormittag im Vorlauf. Das Trainer-Team, mit Peter Stich und Miguel Morgado, ist stolz auf die Ergebnisse, vor allem nach diesem harten Trainingslager zuletzt.