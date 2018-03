Zweimal erfolgreich und einmal gewonnen

An diesem Wochenende hat Trainer Dennis Hillebrand das bekommen, was er sich eigentlich schon am vergangenen Wochenende vorgenommen hatte. Gleich zweimal konnte er mit dem Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen testen. Am Samstag hatte der TSV dabei hochkarätige Gäste. Zu Gast war der Regionalligist FC Memmingen, gegen den man 1:3 verlor. Am Sonntag dann reiste die Mannschaft zum Ligarivalen VfB Neckarrems und siegte mit 1:0.

Lange Zeit konnte man die Partie gegen den Favoriten aus Bayern offen gestalten. Die frühe Führung durch Burak Coban (17.) konnte Süleyman Dayan den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen (47.). Dann aber zog der Favorit noch zum Sieg durch zwei Treffer von David Anzenhofer (54.) und Muriz Salemovic (72.). Am Sonntag dann trat der TSV die Reise zum Ligarivalen VfB Neckarrems an, gegen den man bereits zweimal gespielt hat.

In der Liga sah es beim 4:1-Erfolg und beim 1:1 im Rückspiel ganz gut aus für den TSV aus Essingen. Und auch diesen Test konnte Essingen dank eines frühen Treffers von Daniel Serejo (24.) mit 1:0 gewinnen. Sofern es das Wetter zulässt, tritt die Hillebrand-Elf am kommenden Wochenende zum Rückrundenauftakt beim SSV Ehingen-Süd an – und der hat am Samstag ein Ausrufezeichen gesetzt, als er Normannia Gmünd im Test mit 5:1 geschlagen hat