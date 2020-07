Zweijährigen angefahren: Unfallflüchtiger meldet sich

Am Samstagmittag hat sich der Unfallverursacher, der am Donnerstagabend in der Gartenstraße ein zweijähriges Kind mit seinem Auoto erfasst hatte, bei der Polizei gemeldet. Am Donnerstag hatte er das Kleinkind übersehen. Nach dem Unfall war er in Richtung Hofherrnweiler weitergefahren. Jetzt hat sich die Fahndung nach ihm und seinem Fahrzeug erledigt. Es handelte sich um einen 76-Jährigen BMW-Fahrer.

Der zweijährige Junge hatte am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr von seinen Eltern unbemerkt die Fahrbahn überquert, da er seinem vorauslaufenden Vater folgen wollte. Hierbei wurde der Bub von dem stadtauswärts in Richtung Hofherrnweiler fahrenden Pkw erfasst.

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Aalen hat zur Klärung der Unfalldetails die weiterführenden Ermittlungen übernommen und zwischenzeitlich am Unfallfahrzeug auch umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der Führerschein des 76-Jährigen wurde vorläufig entzogen. Der lebensgefährlich verletzte Bub befindet sich nach vorliegenden Informationen immer noch in einem Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern an.