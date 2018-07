Zweijähriger stürzt aus Fenster.

Ein zweijähriger Junge ist am Montag aus einem Fenster gestürzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der kleine Junge begab sich am Vormittag in einem unbeobachteten Moment in das Schlafzimmer im ersten Stock eines Wohnhauses Am Schönblick. Hier hangelte er sich auf einem Kissen zum offenen Fenster hoch, aus welchem er anschließend stürzte. Der Bub wurde zum Glück durch einen Baum abgefedert, sodass er nach ersten Erkenntnissen lediglich leicht verletzt wurde.