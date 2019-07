Zwei Wochen lang purzeln in Aalen die Preise

Auch in diesem Jahr findet in Aalen der etablierte Sommer-Schlussverkauf statt. Die Winterware steht in den Startlöchern und die Sommerware muss die Regale verlassen.

Der Sommerschlussverkauf findet vom Montag, 29. Juli bis Samstag, 10. August, statt.

Viele hochwertige Einzelstücke werden zu stark reduzierten Preisen angeboten. Teilweise werden bis zu 70 Prozent reduziert. Citymanager Reinhard Skusa freut sich: „da gibt es für jeden etwas zu entdecken, vor allem Schnäppchenjäger kommen hier auf Ihre Kosten. „Aalen macht glücklich" heißt das neue Motto, denn während dem Shoppen und Sparen werden Endorphine freigesetzt, die den Menschen glücklich machen".

Passend zum Beginn des SSV findet am Donnerstag, 25. Juli, die Auftaktveranstaltung „Aalen City dreht durch – 19% Mehrwertsteuer geschenkt" statt. Dort gibt es auf bereits reduzierte Ware nochmals eine Rabattaktion obendrauf.