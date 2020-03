Zwei weitere Coronavirus-Fälle im Ostalbkreis - Zeiss-Mitarbeiterin in häuslicher Isolation

Das Coronavirus hat weiterhin Auswirkungen auf das öffentliche Leben und die Wirtschaft. Immer mehr Veranstaltungen werden wegen Ansteckungsgefahr abgesagt. Landrat Klaus Pavel hat in der Kreistagssitzung am Dienstag „extreme Sorgen“ geäußert, mahnt aber weiterhin zur Besonnenheit.

Wie das Landratsamt Ostalbkreis am Mittwochabend mitteilt, sei die Zahl der infizierten Fälle im Kreis auf sieben angestiegen. Die beiden neuen Patienten hätten sich bereits in häuslicher Isolation befunden, da sie sogenannte Kontaktpersonen ersten Grades von positiv Getesteten gewesen seien.

Schwäbische.de trägt alle wichtigen Entwicklungen und Nachrichten rund um das Virus auf der Ostalb im Newsblog zusammen.

Coronavirus-Fall bei Zeiss

Landkreise werden durch Verordnung entlastet

Landrat Pavel mahnt zur Besonnenheit

Chef der Kliniken Ostalb ruft ebenfalls zur Besonnenheit auf

Konzert des Heeresmusikkorps in Ellwangen findet statt

Polizei erarbeitet Konzepte für den Fall der Fälle

DRK schließt Verbot von Besuchen in Pflegeheimen nicht aus

Planungen für Ellwanger Frühling laufen

Zwei weitere Fälle im Landkreis Donau-Ries

Weiterer Coronavirus-Fall im Landkreis Heidenheim

Geisterspiele auch für 1. FC Heidenheim - Tickets werden erstattet

Kartenvorverkauf beim VfR Aalen vorerst gestoppt

Ellwangen reagiert, wenn sich Gefahrenlage zuspitzt

Stadt dementiert Gerücht um Kita - Besucherzahlen in Stadthalle werden begrenzt

Hochschule Aalen verschiebt Semesterbeginn

Coronavirus-Fall bei Technologiekonzern Zeiss

Beim Technologiekonzern Zeiss aus Oberkochen gibt es einen Coronavirus-Fall. Eine Mitarbeiterin soll sich mit dem Virus infiziert haben.

Das bestätigt der Presssprecher Jörg Nitschke auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Wo sich die Frau infiziert habe, die sich derzeit in häuslicher Quarantäne befindet, sei unklar. Nach ihrer Rückkehr aus dem Skiurlaub in Österreich habe sie typische Symptome festgestellt und sich daraufhin an ihren Arzt gewandt.

Nach Erhalt des positiven Testergebnisses habe sie unverzüglich das Unternehmen Zeiss informiert. Nachdem das positive Ergebnis am Dienstag vorlag, habe das Unternehmen sofort Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen.

Das kleine, rund zehnköpfige Team, in dem die Frau arbeitet, sei noch am Dienstagabend informiert worden. „Alle Mitarbeiter wurden gebeten, zuhause zu bleiben“, sagt Nitschke.

Sofort sei auch das Gesundheitsamt kontaktiert worden, um Rückschlüsse darüber zu ziehen, mit wem die Mitarbeiterin in Kontakt gekommen ist. Alle Kontaktpersonen seien seither in Quarantäne. Von den anderen rund zehn Mitarbeitern sei laut Nitschke keiner an dem Coronavirus erkrankt.

Der Arbeitsmedizinische Dienst von Zeiss sowie weitere Experten für die Umsetzung von Präventions- und Epidemiemaßnahmen seien im ständigen Austausch mit den Behörden und setzten deren Empfehlungen und Anweisungen um.

„Seit Ausbruch des Virus in China hat Zeiss weltweit unterschiedliche Maßnahmen auf der Basis der behördlichen Informationen und Empfehlungen ergriffen“, sagt Nitschke. Dazu gehörten insbesondere Reisebeschränkungen und -verbote sowie intensive Kommunikation über Hygiene- und Verhaltensregen, das Reduzieren von größeren, persönlichen Besprechungen und Veranstaltungen, aber auch Quarantänezeiten für Reisende aus besonders gefährdeten Gebieten. Die Mitarbeiter würden kontinuierlich über die aktuelle Situation informiert.

Nach Informationen von Schwäbische.de zählt die Infizierte nicht zu den Fällen im Ostalbkreis. Sie wohnt in einem anderen Landkreis.

Mittlerweile hat es sieben bestätigte Fälle des Coronavirus im Ostalbkreis gegeben. Auch in den Nachbarlandkreisen gibt es mehrere Fälle. Das Landratsamt als unterste Gesundheitsbehörde ist zwar Ansprechpartner für besorgte Bürger, aber auch für Veranstalter.

„Pandemiepläne gibt es auf drei Ebenen“, sagt die Landratsamtssprecherin Susanne Dietterle. Diese lägen bei Bund, Land und Kreis. Eine einheitliche Verordnung des Landes, die am Dienstagabend von der Regierung angekündigt worden ist - nämlich Verbote von Veranstaltungen ab 1000 Besuchern - hat sich die Kreisverwaltung noch vor der schlussendlichen Entscheidung des Landes gewünscht.

Das Landesministerium für Soziales und Integration als oberste Gesundheitsbehörde hat den Erlass am Mittwoch herausgegeben. Er gelte ab sofort und unbefristet. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern sind demnach verboten oder müssen ohne Zuschauer stattfinden.

Damit werden die Kreise entlastet. Zwar könne die Gesundheitsbehörde Empfehlungen für beispielsweise Veranstaltungen aussprechen, so Dietterle. „Entscheiden muss am Ende aber immer der Veranstalter.“ Zumindest nach aktueller Lage dann, wenn es sich um eine Veranstaltung handelt, zu der weniger als 1000 Besucher erwartet werden.

Landrat Klaus Pavel mahnt zur Besonnenheit

Niemand müsse Angst haben, angesagt seien Besonnenheit und nicht Hysterie, sagte Landrat Klaus Pavel am Mittwoch auf Anfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“. Aber er als Verantwortlicher müsse Sorge haben und dafür Sorge tragen, dass das System stabil bleibt. So sei seine Äußerung am Dienstag im Kreistag von seiner „extremen Sorge“ zu verstehen.

Er habe diese Bedenken „aus dem Bauch heraus“, nicht auf der Grundlage von Fakten und Zahlen geäußert. Bei ihm sei nach wie vor das Glas halbvoll und nicht halbleer, stellt der Landrat klar.

Aber es gebe stündlich neue Informationen und es zeige sich, dass Veranstalter Riesenprobleme damit hätten, mit der Situation umzugehen. Außerdem dauere es lange, bis die Ergebnisse von Proben vorlägen, was zusätzlich für Verunsicherung sorge.

Meine größte Sorge ist: Wenn die Welle kommt, wie in der Lombardei, können wir dann der Lage noch gerecht werden. Landrat Klaus Pavel

Ihn habe ein vertraulicher Brief aus Mailand erreicht, erzählt der Landrat, in dem es geheißen habe, so wie momentan in Deutschland habe es vor zwei Wochen auch noch in Norditalien ausgesehen. Bis die Welle gekommen sei.

Pavel: „Meine größte Sorge ist: Wenn die Welle kommt, wie in der Lombardei, können wir dann der Lage noch gerecht werden?“ Um dies sicherzustellen, müsse man alles tun, um diese Welle abzuschwächen.

Denn die Kliniken seien auch ohne Coronafälle jetzt schon voll wie immer um diese Jahreszeit. Daher gelte seine Sorge auch den Beschäftigten dort und im Gesundheitsamt, das jetzt schon am Anschlag arbeite. Sie alle seien ohnehin gefährdet und wenn sie ausfielen, werde es am „allerschwierigsten“. Pavel: „Ich habe Sorge, dass dann Land unter wäre.“

Dies klinge jetzt noch wie ein Horrorszenario und man sei hier von einer Abriegelung von ganzen Gebieten noch weit entfernt, räumt Pavel ein. Aber man könne auch nichts mehr ausschließen angesichts der Tatsache, dass jetzt sogar ein ganzes Land wie Italien zum Risikogebiet erklärt worden sei.

Dies alles bedeute jedoch nicht, dass jemand, der bei sich Symptome feststelle oder festzustellen meine, sich nicht melden solle. Im Gegenteil: Lieber unberechtigt als gar nicht testen. Die Bürgerinnen und Bürger bittet Pavel, Vertrauen in das Gesundheitssystem zu haben, das gut funktioniere. Jetzt.

Aber nicht, wenn tatsächlich der Katastrophenfall eintreten würde. Deswegen müsse als Landrat und Verantwortlicher Sorge haben, dass das System stabil bleibe.

Chef der Kliniken Ostalb ruft ebenfalls zur Besonnenheit auf

Besonnenheit: Darauf kommt es jetzt am meisten an. Das sagt Ulrich Solzbach, Vorstandssprecher der Kliniken Ostalb. Und zur Besonnenheit kann jeder und jede seinen Teil beitragen. Indem man auf die Händehygiene achtet oder darauf, wohin man niest und hustet oder indem man Taschentücher nur einmal benutzt.

Überhaupt sollte man mit den Händen vorsichtig sein, wie Solzbach betont. Denn allzu gern fasst man sich an die Nase oder klemmt sich den Kugelschreiber hinters Ohr – oder gar zwischen die Zähne.

Diese Empfehlungen sind inzwischen sattsam bekannt. Können aber nicht oft genug wiederholt werden, denn, wie Solzbach sagt, ist es nun entscheidend, dass die Wucht, mit der das Coronavirus auf Deutschland trifft, möglichst abgefedert wird. Die Chancen dafür sind ihm zufolge ganz gut.

Solzbach appelliert an alle, vorsorglich zu agieren. Heißt: Die Menschen sollen Kontakte auf ein Minimum beschränken und Dinge aufschieben, die jetzt nicht wichtig sind – Treffen und Termine, Trainings, Schulungen und Veranstaltungen. Darunter fallen ihm zufolge auch nicht notwendige Operationen.

Die Kliniken Ostalb sind vorbereitet. Am Aalener Ostalb-Klinikum werden zwei Intensivbetten freigehalten. Außerdem elf weitere Betten, die isoliert werden können. Darunter eins auf der Kinderstation. Diese Möglichkeiten können Solzbach zufolge zügig erweitert werden.

Die Kapazitäten der Kliniken reichen ihm zufolge aus. Auch die der Intensivmedizin. Von Vorteil ist ihm zufolge, das Deutschland von anderen Ländern lernen könne. Solzbach verweist darauf, dass die Infektionszahlen in China und Südkorea rückläufig sind. In Italien, mutmaßt er, sei der Gipfel aber noch nicht erreicht. Das gilt dem Klinik-Chef zufolge auch für Deutschland.

Solzbach rechnet in den kommenden drei bis vier Wochen mit steigenden Infektionszahlen, bevor sie sich auf dem aktuellen Stand einpendeln. Er sieht Deutschland in einer Übergangsphase. Also zwischen der Phase, in der Menschen isoliert und Identifikationsketten identifiziert werden, und der Phase, in der die Risikogruppen geschützt werden müssen.

Und dazu zählen vor allem ältere und multimorbide Menschen, die unter Vorerkranken von Herz und Lunge oder Diabetes leiden. Ergo ist es für ihn momentan erste Bürgerpflicht, alles zu tun, dass sich das Virus nicht weiter verbreiten kann.

Die Kliniken tun das Ihre – indem sie Betten freihalten und somit auf Diagnosen, Therapien und Operationen verzichten. Immerhin verdienen sie damit ihr Geld. Doch das Ökonomische sollte laut Solzbach im Moment nicht im Vordergrund stehen, sondern die medizinischen Belange und die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger.

Konzert des Heeresmusikkorps in Ellwangen findet statt

Das Heidenheimer Konzert des Heeresmusikkorps wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Der Auftritt in der Ellwanger Rundsporthalle an diesem Mittwochabend aber nicht.

Reiner Gruber vom veranstaltenden Musikverein Rindelbach erläutert, warum: Man habe „großes Feedback“ erhalten – und viele Anfragen, ob das Konzert stattfinde. „Die Leute wollen zu uns kommen.“

Wie Gruber weiter sagt, war der Musikverein im Vorfeld in engem Kontakt mit den Behörden. Außerdem werden „weit unter 1000 Besucher“ erwartet. Gruber rechnet mit 400 bis 500. Im Vorverkauf seien 350 bis 400 Karten verkauft worden.

„Man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagt Gruber weiter. „Das ist uns bewusst.“ Und: Ein Restrisiko bleibe immer. „Aber das ist, wenn man zum Einkaufen geht, genauso.“

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Polizei erarbeitet Konzepte für den Fall der Fälle

„Das Thema Coronavirus beschäftigt auch uns“, sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums (PP) Aalen, Holger Bienert. Eigens dafür sei beim PP eine Projektgruppe eingerichtet worden, die sich damit befasst und den Kontakt zu Behörden wie Landratsämtern, Gesundheitsämtern und Ministerien hält.

Auch die Kolleginnen und Kollegen würden fortlaufend mit neuen Informationen versorgt und für das Thema sensibilisiert.

Unabhängig vom Covid-19 seien die Dienststellen und Einsatzfahrzeuge ohnehin mit Schutzkleidung wie Spuckschutz oder Atemschutzmasken ausgestattet. Denn auch in Zeiten fernab des Coronvirus sei die Polizei angesichts von Krankheiten das ganze Jahr über einem erhöhten Risiko ausgesetzt.

Bienert denkt unter anderem an den Kontakt mit Menschen mit Hepatitis oder HIV. „Angesichts des Coronavirus haben wir allerdings die Menge an Schutzausstattung und Desinfektionsmitteln nochmals aufgestockt.“

Für den Fall, dass es zu einer größeren Anzahl an personellen Ausfällen kommen würde, seien im PP Konzepte erarbeitet und organisatorische Maßnahmen getroffen worden, um die Handlungsfähigkeit der Polizei sicherzustellen.

DRK schließt Verbot von Besuchen in Pflegeheimen nicht aus

Ein ganzes Maßnahmenbündel, das angesichts der sich stündlich ändernden Lage täglich größer werde, habe das DRK Aalen bislang auf den Weg gebracht, sagt Matthias Wagner, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Aalen.

Bereits am Donnerstag würde sich der eingerichtete Krisenstab wieder treffen. „Unser Blick richtet sich nach Italien. Und die Prognose, dass sich die Fallzahlen auch in Deutschland so entwickeln könnten, bereitet uns Sorge.“ Das DRK werde alle Erste-Hilfe-Kurse absagen. Darüber hinaus seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen worden, nicht mehr in Risikogebiete zu reisen.

Obwohl die Beschäftigen auch unabhängig von dem Coronavirus in Sachen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ausgebildet seien und immer wieder mit Viruserkrankungen konfrontiert würden, hätten sie mittlerweile Angst. Diese könne Wagner nachvollziehen. Denn in einer solchen brachialen Gewalt und mit einer solchen Intensität sei in der Vergangenheit noch nie bei Virusfällen berichtet worden.

„Wenn sich die Fallzahlen laut Prognose des Robert-Koch-Instituts weiter nach oben entwickeln, wird es bald keinen Bürger mehr geben, der nicht einen an Corona erkrankten Menschen kennt“, sagt Wagner.

Und dann sei der Transport auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Risiko verbunden. Das Virus bereite ihm aber nicht nur mit Blick auf den Rettungsdienst Sorge, sondern vor allem angesichts der vielen alten Menschen, die in den Pflegeeinrichtungen leben und mitunter an einer Vorerkrankung leiden.

Wenn die Fallzahlen weiter steigen und die Infektionskette nicht mehr nachvollziehbar ist, sei es durchaus denkbar, „dass wir den Besuch von Angehörigen und Bekannten zum Schutz der Bewohner auf ein Mindestmaß reduzieren oder ganz unterbinden“, sagt Wagner.

Planungen für Ellwanger Frühling laufen trotz Virus

Am 26. April ist Ellwanger Frühling – etwas später als im vergangenen Jahr. Citymanagerin Verena Kiedaisch ist, wie sie auf Anfrage sagt, mitten in der Planung. Autoausstellung, Mädchenflohmarkt, Rahmenprogramm: Das und mehr muss jetzt vorbereitet werden – und zwar „in ständiger Abstimmung mit der Stadt“.

Der Grund ist natürlich das Coronavirus. Die Citymangerin spürt „eine gewisse Verunsicherung im Handel“. Sie selbst ist gespalten. Man müsse vorsichtig sein, sagt sie, aber könne doch nicht das ganze öffentliche Leben lahmlegen.

Während Verena Kiedaisch davon ausgeht, dass der Ellwanger Frühling stattfinden kann, ist Egon Bertenbreiter im Fall der parallel laufenden Messe „Handwerk und Wohnen“ in der Stadthalle skeptisch. Im Moment sei man noch an Bord, sagt der Sprecher der Ausstellergemeinschaft. Aber er schließe nicht aus, dass die Entscheidung in den nächsten Tagen eine andere sein könnte.

Zur Messe werden rund 2000 Besucher erwartet, außerdem etwa 100 Aussteller mit Personal.

Zwei weitere Coronavirus-Fälle im Landkreis Donau-Ries

Zwei weitere Personen sind im Landkreis Donau-Ries positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichten die „Rieser Nachrichten“. Somit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kreis auf fünf.

Weiterer Coronavirus-Fall im Landkreis Heidenheim

Ein weiterer Coronavirus-Fall ist am Mittwoch im Landkreis Heidenheim bestätigt worden. Laut Landratsamt soll es sich bei der Infizierten um eine 33-jährige Frau aus der Stadt Heidenheim handeln.

Sie sei mit grippalen Symptomen zu ihrem Hausarzt gegangen. Die 33-Jährige soll sich zuvor in Österreich aufgehalten haben. Damit steigt die Zahl der positiv auf das Covid-19-Virus getesteten Personen im Landkreis Heidenheim auf insgesamt vier.

Der Fachbereich Gesundheit des Landratsamtes ermittelt die Kontaktpersonen aus dem Umfeld, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Aktuell befindet sich die Frau in häuslicher Isolation, heißt es weiter. Sie sei in keinem kritischen Zustand.

Geisterspiele auch für 1. FC Heidenheim

Geisterspiele gibt es auch in der 2. Fußballbundesliga. Der 1. FC Heidenheim wird sein Auswärtsspiel am kommenden Samstag um 13 Uhr in Bochum ohne Zuschauer absolvieren müssen. Wie der VfL Bochum auf seiner Webseite berichtet, seien sowohl der Fanshop am Stadioncenter als auch die Fangastronomie „8ZEHN48“ geschlossen.

Der Verein bittet alle Fans nachdrücklich, am Samstag nicht zum Vonovia Ruhrstadion zu kommen. Ferner werde der VfL seinen Rückerstattungspflichten nachkommen, heißt es weiter. Bereits gekaufte Tagestickets sowie Dauerkarten werden erstatten.

Kartenvorverkauf beim VfR vorerst gestoppt

Aufgrund der noch nicht final geklärten Situationen um Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern in Baden-Württemberg hat sich der VfR Aalen dazu dazu entschlossen, zunächst den Kartenvorverkauf für die kommende Begegnung gegen den TSV Steinbach Haiger zu stoppen. Der Verein wird weitere Infos dazu bekannt geben.

Wie der Württembergische Fußballverband (WFV) mitteilt, werde der Spielbetrieb in den Amateur-Spielklassen bis auf Weiteres fortgesetzt. Alle Vereine seien aber aufgefordert, aktiv zu prüfen, ob es Spieler in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen 14 Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind.

Ellwangen reagiert, wenn sich Gefahrenlage zuspitzt

Die Stadtverwaltung Ellwangen sieht sich bislang nicht gezwungen, umfassend zu handeln. Das hätten Beratungen ergeben, sagt Stadtsprecher Anselm Grupp. „Natürlich kann man immer nur vom jetzigen Zeitpunkt ausgehen.“

„Im Moment gibt es keine Notwendigkeit, Veranstaltungen abzusagen.“ Spitze sich die Gefahrenlage zu, müsse die Verwaltung selbstverständlich reagieren. „Das kann sich von Tag zu Tag ändern. Nimmt das Gefährdungspotenzial drastisch zu, reagieren wir“, so Grupp weiter.

Sowohl in der Stadthalle als auch in der Rundsporthalle seien in nächster Zeit keine Veranstaltungen geplant, die die Zuschauerzahlen von 1000 Besuchern übersteigen würden. „Die Stadthalle fasst zudem auch gar nicht so viele“, sagt der Stadtsprecher.

Man müsse außerdem auch von Veranstaltung zu Veranstaltung entscheiden. „Jede Veranstaltung ist unterschiedlich.“ Daher müsse man sehen, wie die Räumlichkeiten sind, wie viele Besucher gleichzeitig kommen oder sich verteilen und wie sie in Kontakt kommen könnten.

Stadt dementiert Gerücht um Kita - Besucherzahlen in Stadthalle werden begrenzt

Das Gerücht, dass angeblich eine städtische Kindertagesstätte wegen des Coronavirus geschlossen hat, dementiert die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. OB Thilo Rentschler habe am Dienstag eine Sitzung der Arbeitsgruppe Corona einberufen, die sich auch am Donnerstag wieder trifft, um die neueste Lageentwicklung zu bewerten.

Mitten in die Sitzung des Gemeinderatsausschusses ist der Erlass des Gesundheitsministeriums geplatzt: Wegen des Coronavirus müssen alle Veranstaltungen ab 1000 Besuchern abgesagt werden.

Noch vor Beginn der regulären Tagesordnung hatte Aalens OB Thilo Rentschler erklärt, wie die Stadt die Sache handhabt. Veranstaltungen in der Stadthalle etwa werden begrenzt auf den kleinen Saal (maximal 680 Besucher). Was mit Fußballspielen (bis zu rund 3000 Fans) im Waldstadion geschieht, steht noch nicht fest.

Das betrifft nun beispielsweise Reinhold Messners Vortrag über den Nanga Parbat am Freitag. Es dürfen maximal 680 Gäste rein. Die Stadt will sich an die offiziellen Richtlinien halten (Aalens Erster Bürger Wolfgang Steidle). Rentschler hatte zuvor zu Besonnenheit aufgerufen.

Man müsse den Virus ernst nehmen, er hege aber Zweifel, ob komplette Abriegelungen wie in China oder Italien sinnvoll sind. Jedenfalls seien sie fatal für Gesellschaft und Wirtschaft. Ob das Heavy-Metal-Konzert im Jugendhaus mit erwarteten 250 Besuchern stattfinden kann, steht noch auf der Kippe.

Genauso wie die Gemeinderatsklausur in gut einer Woche. Ganz sicher ist: Der Besuch in Tatabanya fällt aus, ebenso die Fahrt nach Wischau. Noch nicht sicher ist die Reise nach Antakya in vier Woche. Unsicher ist die Lage auch bei Abschlussbällen. Hier soll je nach aktuellem Stand entschieden werden.

Hochschule Aalen verschiebt Semesterbeginn

Die Hochschule Aalen hat ihren Semesterbeginn aufgrund des Coronavirus verschoben. Das teilt die Einrichtung auf ihrer Webseite mit. Der Beginn der Vorlesung des Sommersemesters wird somit auf Montag, 20. April, verlegt.

Die Vorlesungen hätten regulär am 16. März starten sollen. Ebenfalls abgesagt ist die Erstsemesterbegrüßung am Dienstag, 17. März.

